ESKA Music Tour na Dniach Czeladzi. Czeka nas weekend pełen wrażeń!

Dni Czeladzi 2025 z ESKA Music Tour!

Ciepły czerwcowy weekend, który zaprasza, by wolny czas spędzić na zewnątrz? A do tego mocna dawka rozrywki? Brzmi jak spędzenie idealnego czasu! Wszystko to czeka Was w weekend 14 i 15 czerwca 2025 roku. Wtedy bowiem odbędą się Dni Czeladzi z ESKA Music Tour. Będzie radośnie, głośno i mnóstwo atrakcji. A co dokładnie?

i Autor: Materiały prasowe Park Grabek

Czeladź jest najstarszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego, które zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym oferuje masę atrakcji. W miejscowości nie brakuje również różnego rodzaju wydarzeń, a wśród nich są zbliżające się Dni Czeladzi. Wybierając się na nie, można spędzić miło czas na terenie wielu parków. W każdym z nich znajdują się place zabaw, choć wzrok z pewnością najbardziej przyciąga tzw. owadzi plac zabaw w Parku Grabek. To właśnie tam będą mieć miejsce główne wydarzenia Dni Czeladzi 2025 wraz z ESKA Music Tour. W sobotę na scenie zobaczymy kabaret DNO, a muzycznie imprezę podkręcać będą Sam Smiles, Ikarus Feel oraz IRA.

i Autor: Materiały prasowe Sad Smiles

i Autor: Materiały prasowe Owadzi plac zabaw w Parku Grabek

i Autor: Materiały prasowe Ikarus Feel

W niedzielę natomiast na scenie pojawi się Katarzyna Pakosińska, Czeladzkie Talenty, DJ Wikar oraz Marta Bijan. Wisienką na torcie będzie koncert Sarsy. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę czas umilać będą prowadzący, którzy przeprowadzą specjalne konkursy.

i Autor: Materiały prasowe Sarsa

Warto dodać, że tuż przy terenie imprezy zlokalizowana jest również niewielka tężnia solankowa. Nieopodal Parku Grabek, na którego terenie odbywać się będzie tegoroczne wydarzenie znajduje się zrewitalizowany teren dawnej KWK Saturn, gdzie działa obecnie GSW Elektrownia. Galeria w niedzielę będzie czynna do godziny 17:00 (w sobotę będzie zamknięta).

i Autor: Materiały prasowe GSW Elektrownia

ESKA Music Tour to trasa koncertowa organizowana przez Radio ESKA, która odwiedza różne miasta w Polsce. W tym roku odbywa się jej druga edycja. Jakie miasta znalazły się na trasie? W tym roku w ramach akcji, prócz Czeladzi, będzie można bawić się jeszcze w Szczecinku (27 czerwca), Gnieźnie (28 i 29 czerwca), Ełku (3 lipca) oraz w Imielinie (5 lipca).