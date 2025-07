Gdzie dobrze zjeść w Sosnowcu? Sprawdź restaurację „Idziemy w Góry” - miejsce z duszą i smakiem!

Szukasz miejsca w Sosnowcu, gdzie doskonała kuchnia spotyka się z ciepłą, góralską atmosferą? Restauracja „Idziemy w Góry” to lokal, który trzy lata temu przeszedł kulinarne rewolucje Magdy Gessler i od tego czasu podbija serca gości niepowtarzalnymi smakami oraz serdeczną obsługą. To coś więcej niż restauracja - to pasja właściciela zamieniona w wyjątkową przestrzeń, do której chce się wracać.