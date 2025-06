Gdzie jest Natalia? 17-latka z Częstochowy zaginęła. Policja prosi o pomoc

Dramatyczny apel: Zaginęła Natalia Kołodziej-Rolińska

Natalia Kołodziej-Rolińska, 17-letnia mieszkanka Częstochowy, zaginęła 27 czerwca 2025 roku. Od maja 2025 roku przebywała w Fundacji "Dom Nadziei" w Gliwicach. Tego dnia, około godziny 12, opuściła ośrodek i udała się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powróciła do Ośrodka, nie nawiązała kontaktu z opiekunami ani bliskimi.

Rysopis zaginionej Natalii. Na co zwrócić uwagę?

Dziewczyna ma ok 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma niebieskie oczy i czarne włosy sięgające do ramion. Znakiem szczególnym są blizny na przedramionach po samookaleczeniach. W dniu zaginięcia ubrana była w jasne spodnie, czarny t-shirt i czarne buty. O sprawie informuje strona SOS Zaginięcia.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeśli ktokolwiek widział zaginioną Natalię Kołodziej-Rolińską, lub zna miejsce jej pobytu proszony jest o pilny kontakt z policją w Gliwicach pod nr tel. 47 859 02 50 a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pod nr alarmowy 112. Każda informacja może być cenna i pomóc w szybkim odnalezieniu dziewczyny.

Zaginiona kobieta odnaleziona po pięciu latach! Szukała jej policja z Polski, znalazła się w USA

Szczęśliwym finałem zakończyły się poszukiwania zaginionej Polki. 40-letnia kobieta poszukiwana od pięciu lat przez policję z Mazowsza odnalazła się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak się okazało, Polka ma problemy z pamięcią. Nie potrafiła powiedzieć, kim jest, ale pracownicy placówki medycznej z Miami zorientowali się, że mają do czynienia z osobą z Polski. Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i za pośrednictwem organizacji zwrócił się z prośbą o przekazanie rodzinie informacji o fakcie przebywania w szpitalu osoby, która może być zaginiona. Zaginiona kobieta mająca problemy z pamięcią trafiła do placówki medycznej w Miami w USA" - przekazał rzecznik KGP. To pokazuje, że nie można tracić nadziei na odnalezienie nawet po wielu latach.