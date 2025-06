Imielin zaprasza na muzyczne święto! ESKA Music Tour już 5–6 lipca!

Imielin, malownicze miasto w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, w tym roku świętuje 30-lecie odzyskania samorządności. To idealna okazja, by odwiedzić to niezwykłe miejsce – nie tylko ze względu na jubileusz, ale i wyjątkowe wydarzenie muzyczne: XXV Dni Imielina w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej ESKA Music Tour.