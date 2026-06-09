Jedź autokarem do EnergyLandii. Wygodny dojazd bez stresu i bez szukania parkingu

2026-06-09 6:00 Materiał sponsorowany

Planujesz wyjazd do największego parku rozrywki w Polsce, ale nie chcesz tracić czasu na układanie trasy, tankowanie ani krążenie w poszukiwaniu miejsca parkingowego? Możesz wybrać prostsze rozwiązanie: dojazd autokarem prosto pod bramy EnergyLandii. Taka forma transportu – m.in. w ramach usług przewozowych takich jak Buzzbus – zyskuje na popularności i jest chętnie wybierana przez rodziny, młodzież oraz grupy zorganizowane.

Jedź autokarem do EnergyLandii. Wygodny dojazd bez stresu i bez szukania parkingu

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Autor: Buzz/ Materiały prasowe

Komfortowa podróż prosto pod wejście do parku

Autobusy kursujące do EnergyLandii to nowoczesne, klimatyzowane pojazdy, dostosowane do różnych potrzeb pasażerów – od mniejszych busów po przestronne, piętrowe autokary. Najważniejsze jest jednak to, że zatrzymują się tuż przy wejściu do parku, co oznacza brak przesiadek i mniej zmęczenia już na starcie dnia pełnego atrakcji.

– „To świetna opcja, zwłaszcza jeśli jedziemy z dziećmi. Wsiadamy rano, wysiadamy pod samą bramą – nie trzeba się niczym martwić” – mówi pani Karolina z Katowic, która skorzystała z oferty Buzzbusu.

Skąd odjeżdżają autokary do EnergyLandii?

Kursy realizowane są m.in. z takich miast jak:

  • Katowice
  • Wrocław (przez: Opole, Brzeg, Oławę, Strzelce Opolskie)

Przejazdy dostępne są szczególnie w sezonie wakacyjnym, a także w weekendy i dni eventowe, np. podczas Halloween czy Magic Night, gdy park jest otwarty dłużej.

Godziny i cena. Jak wygląda organizacja przejazdu?

Autobusy odjeżdżają zazwyczaj rano, tak aby pasażerowie mogli dotrzeć na otwarcie EnergyLandii. Powrót jest planowany po zamknięciu parku, a w przypadku wydarzeń specjalnych – również po ich zakończeniu.

Cena przejazdu w obie strony (w zależności od miasta) zaczyna się już od 59 zł. Rezerwacji dokonuje się online na stronie przewoźnika. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego lepiej kupić bilet z wyprzedzeniem. Dostępna bywa też opcja pakietu przejazd + bilet wstępu do parku, co może oznaczać dodatkową oszczędność.

Ekologicznie i bezpiecznie

Wybór autokaru zamiast własnego samochodu to również bardziej ekologiczne rozwiązanie. Mniejsza liczba aut na trasie to mniej spalin, mniej korków i mniej problemów z parkowaniem – a to przekłada się na wygodę dla każdego, kto chce skupić się na wypoczynku.

Dojazd autokarem do EnergyLandii to wygodna alternatywa dla podróży własnym autem. Oszczędzasz czas, pieniądze i nerwy, a cały dzień możesz przeznaczyć na zabawę – bez stresu związanego z dojazdem i powrotem. Wystarczy sprawdzić rozkład, zarezerwować bilet i ruszyć w drogę. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika.

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