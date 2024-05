JUNGLE NIGHT w FACTORY Gliwice. Tylko 5 godzin największej akcji rabatowej w Polsce już 16 maja

JUNGLE NIGHT jest organizowana w FACTORY Gliwice dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią i trwa zawsze jedynie 5 godzin. Dla klientów to czas największych okazji cenowych w roku, gdy w tak krótkim czasie centrum odwiedza podwójna liczba klientów. Na zakupy JUNGLE NIGHT przyjeżdżają całym rodzinami, grupami przyjaciół oraz indywidualnie. Zdarzają się i tacy poszukiwacze okazji, którzy pojawiają się w outlecie kilka godzin wcześniej, by zawczasu wybrać interesujące ich produkty.

Na zakupy w stylu JUNGLE w outlecie FACTORY Gliwice zapraszają w tym roku m.in. Levi’s, Pepe Jeans, Cross Jeans, New Balance, 4F, United Colors of Benetton, Wittchen, Change Lingerie, czy Dajar.

i Autor: materiały prasowe JUNGLE NIGHT w FACTORY

JUNGLE NIGHT z 50% rabatami od cen outletowych tylko 5 godzin. Poznaj szczegóły akcji

Mechanika akcji jest bardzo prosta. Marki, które zdecydowały się do niej przystąpić, oferują 50 procent rabatu od cen outletowych, jeśli klient zdecyduje się na zakup minimum 2 sztuk towarów w ich sklepie. Drugim kryterium może być próg cenowy, zamiast liczby sztuk na paragonie, ale te ustalają już indywidualnie poszczególne sklepy. Każda marka, biorąca udział w akcji, zostanie specjalnie oznaczona w stylu Jungle. Sklepy, które nie zdecydowały się na udział w JUNGLE NIGHT, zadbają o własne promocje. Akcja odbędzie się w czwartek 16 maja, od godz. 16.00 do 21.00.

W pasażach handlowych FACTORY Gliwice tradycyjnie usłyszmy sety didżejskie na żywo. Przygotowano też zabawy dla dzieci, malowanie twarzy w stylu jungle, kawę, czy wodę z owocami dla uczestników akcji oraz specjalne dekoracje.

- Każda kolejna edycja JUNGLE NIGHT okazuje się zyskiwać na popularności. W ubiegłym sezonie, podczas jesiennej edycji, outlety FACTORY w całej Polsce odwiedziło ponad 42 tysiące klientów w zaledwie 5 godzin, co przełożyło się na znaczące wzrosty sprzedaży. Na tak obfite zainteresowanie liczymy również w tym roku – mówi Klaudia Czyżak - Janyszko, Retail Manager NEINVER w Polsce i Niemczech, operatora outletów FACTORY. – W salonach outletowych zadbano o pełne półki towarów oraz wzmocnienie zespołów sprzedażowych. Cieszy nas, że to wyjątkowe wydarzenie jest z entuzjazmem przyjmowane przez naszych partnerów biznesowych i do każdej kolejnej edycji JUNGLE NIGHT dołącza większa ilość marek. Istotnym czynnikiem jest też niecodzienna atmosfera zakupów – dodaje Klaudia Czyżak - Janyszko.

Oferta i dojazd do FACTORY Gliwice

FACTORY Gliwice to popularne centrum outletowe na Śląsku, z wyjątkową ofertą marek lokalnych i światowych, w cenach zawsze obniżonych od 30% do 70% - od mody damskiej (Monnari, Unisono), męskiej (Bytom, Vistula, Pierre Cardin, Lavard czy Lancerto) i mieszanej (United Colors of Benetton, Guess, Diverse, Volcano, Only), przez obuwie (Kazar, Venezia, Crocs, New Balance, Symbiosis) i akcesoria (Wittchen), po biżuterię (Apart), bieliznę (Change Lingerie, Bagatelle, Italian Fashion) i artykuły dla domu (Tefal, Dajar). Mocną stronę oferty stanowią marki sportowe i outdoorowe (adidas, Puma, Reebok, 4F, Intersport, Martes Sport, Alpine Pro, Regatta) oraz salony outletowe z dżinsem (Levi’s, Pepe Jeans, Lee, Wrangler, Cross Jeans).

Centrum jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch autostrad A1 i A4 oraz drogi krajowej w kierunku Rybnika. FACTORY Gliwice posiada pojemny parking, ładowarki dla aut elektrycznych oraz stacje rowerowe, a wewnątrz plac zabaw dla dzieci, pokój dla rodziców z dziećmi oraz strefy relaksu z punktami ładowania urządzeń elektrycznych.

Pełną listę marek biorących udział w JUNGLE NIGHT warto sprawdzić na stronach internetowych FACTORY

Artykuł Sponsorowany