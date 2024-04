Katowickie tężnie już otwarte

Przyczyna wybuchu w Tychach jest już znana? Strażak przyznał to oficjalnie. "Jednoznacznie stwierdzamy"

W Katowicach znajdują się dwie tężnie solankowe – pierwszą wybudowano w parku Zadole w 2019 r., a kolejną na os. Tysiąclecia jesienią 2023 r. Warto zaznaczyć, że obie tężnie powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dobrze komponują się z otaczającą je zielenią, dzięki czemu mieszkańcy Katowic nie tylko mogą poczuć jej zdrowotne właściwości, ale też zrelaksować się w przyjemnie zielonej przestrzeni.

Zdrowie dzięki inhalacjom

Dzięki temu przebywanie w okolicy tężni pozwala na wdychanie powietrza nasyconego takimi pierwiastkami, jak jod, brom, wapń i magnez. Solanka, która zasila katowickie tężnie, pochodzi z Dębowca, z odwiertu „Korona”, skąd wydobywana jest od 1982 r. Korzystanie z inhalacji solankowych jest bardzo korzystne dla zdrowia i urody. Pomaga w leczeniu m.in. chorób zatok i górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego, alergii, chorób reumatycznych i wielu innych. Podobnie jak w latach ubiegłych tężnie będą działały do końca października.

Jak działa tężnia?

Korzystanie z tężni solankowych kojarzone jest raczej z miejscowościami uzdrowiskowymi, jednak takie budowle można postawić praktycznie wszędzie. Tężnia to obiekt z drewna, wypełniony gałązkami z tarniny. Spływająca po nich solanka rozbija się i tworzy się leczniczy aerozol.

i Autor: S. Rybok / materiały prasowe

Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego

– Oprócz samych tężni zagospodarowane jest także ich otoczenie. Znajdują się tam meble miejskie – ławki, stojaki, stoły. Miejsca te są oświetlone, a wokół tężni znajdują się drzewa i krzewy. Tężnia na Zadolu kosztowała prawie 2,6 mln zł, a na Tysiącleciu prawie 3 mln zł, ale koszt tej drugiej obejmował również budowę ogrodu sensorycznego – wyjaśnia Mieczysław Wołosz, dyrektor katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Obie tężnie powstały w wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego i od początku istnienia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Odpoczynek przy fontannie

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ma pod swoją opieką 20 fontann. Po zimowej przerwie są one po kolei uruchamiane, aby w ciepłe dni dawać mieszkańcom ochłodę. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest przeprowadzenie przeglądów, aby wszystko działało bez zarzutu.

i Autor: S. Rybok / materiały prasowe

Obecnie działają już fontanny m.in na Placu Kwiatowym katowickiego rynku oraz przy NOSPR. Wkrótce po kolei będą uruchamiane pozostałe fontanny. Znajdują się one w wielu miejscach, m.in. na placach Andrzeja i Wolności, przy ul. Jankego i Górniczego Stanu. Fontanny są także na placach Hlonda, Herberta, Grunwaldzkim, Miarki oraz przy skwerze Fojkisa.

Katowice czekają na pomysły mieszkańców

Do 8 kwietnia Katowice przyjmują wnioski mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego (BO) i Zielonego Budżetu (ZB). Łącznie do wydania jest ponad 22,6 mln zł.

i Autor: S. Rybok / materiały prasowe

O tym, że warto się zaangażować pokazują liczne realizacje z poprzednich edycji BO i ZB. Tylko w ramach BO mieszkańcy wybrali do wykonania ponad 1,2 tys. zadań o łącznej wartości prawie 175 mln zł. Więcej informacji o zasadach BO i ZB, formularze zgłoszeniowe oraz pomocne materiały można znaleźć m.in. na stronie internetowej: bo.katowice.eu.