King i Trefl w środę zagrają o Pekao S.A. Superpuchar Polski

Nauczycielka skatowanego Kamilka wróciła do pracy. Kuratorium mówi o właściwej opiece

Czeka nas doskonała inauguracja koszykarskiego sezonu 2023/2024! W spotkaniu o Pekao S.A. Superpuchar Polski 20 września o godz. 19:00 zmierzą się czołowe zespoły ORLEN Basket Ligi - mistrz Polski, King Szczecin oraz zdobywca Pucharu Polski, Trefl Sopot. Mecz odbędzie się w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park, a transmisję zobaczymy w Polsat Sport News.

King postawił na kontynuację składu z poprzedniego sezonu. W drużynie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego ponownie zobaczymy MVP rozgrywek zasadniczych, Andrzeja Mazurczaka, a także chociażby wszechstronnego Zaca Cuthbertsona oraz doskonale znanego w naszej lidze Tony'ego Meiera. Ciekawe jak zaprezentują się nowi zawodnicy: strzelec Jhonathan Dunn oraz środkowy Morris Udeze.

Trefl z kolei znacząco zmienił swoją drużynę. Jednym z liderów nadal będzie reprezentant Polski Jarosław Zyskowski, ale sporo może zależeć od zupełnie nowych graczy. W ekipie trenera Żana Tabaka pod koszem spore role otrzymają Mikołaj Witliński i Andy Van Vliet, a kluczowym strzelcem może okazać się Aaron Best Sporo będzie zależało także od rozgrywającego z Węgier - Benedeka Varadiego.

W 2022 roku mecz o Superpuchar Polski wygrała BM Stal Ostrów Wielkopolski. Wtedy wygrała z WKS Śląskiem Wrocław 94:81, a Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem spotkania został wybrany Damian Kulig.

Początek spotkania o Pekao S.A. Superpuchar Polski i trofeum Adama Wójcika w środę 20 września o godz. 19:00. Transmisja w Polsat Sport News od godz. 18:30.

i Autor: materiały prasowe

Puchar im. Adama Wójcika składa się z pięciu ramion symbolizujących pięciu zawodników na boisku oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu śp. Adama Wójcika - jako pierwszy w historii zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki przekroczył granicę 10 tysięcy punktów. Piłka znajduje się w sercu pucharu, dla podkreślenia znaczenia koszykówki w jego życiu. Trofeum jest wykonane ręcznie ze stali, pokryte mosiądz patyną, polerowane, osadzone na granitowej podstawie. Zostało przygotowane na specjalne zamówienie, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez żonę śp. Adama Wójcika.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady