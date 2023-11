Kolej na lotnisko. Przełomowy moment w rozwoju regionalnego transportu pasażerskiego

Marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, określił ten projekt jako historyczny krok, wyrażając przekonanie, że połączenie to będzie się rozwijać dynamicznie, z uwzględnieniem rosnącego zainteresowania transportem regionalnym. Uruchomienie połączenia kolejowego do lotniska Katowice w Pyrzowicach to rozwiązanie, które ułatwi mieszkańcom dotarcie do portu lotniczego w komfortowych warunkach i zwiększy potencjał samego lotniska. To większa dostępność i lepsza komunikacja, ale także szansa na rozwój gospodarczy, w kontekście usprawnienia transportu towarowego.