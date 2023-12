Kolejami Śląskimi w Tatry

Pociąg Sprinter Ornak będzie kursował w soboty, niedziele i święta, od 23 grudnia do 7 stycznia oraz od 27 stycznia do 11 lutego. Ograniczenia są wynikiem prac remontowych prowadzonych na torach i w stacji Zakopane. Pociąg nie będzie zatrzymywał się na stacji Chabówka. Podróż przebiegnie więc sprawniej ze względu na to, że PKP PLK oddały do użytku nową łącznicę i właśnie z niej Ornak będzie korzystał.

Dogodna godzina odjazdu

Pociąg do Zakopanego wyjeżdżać będzie z Katowic o godz. 7:16. Jechać będzie m. in. przez Tychy, Bielsko-Białą, Żywiec czy Nowy Targ. Do Zakopanego dotrze o godz. 12:19. Przed stolicą Tatr zatrzyma się w Białym Dunajcu oraz w Poroninie. W drogę powrotną Ornak wyruszy o 17:20. W Katowicach będzie o godz. 21:52.

Kierunek Małopolska

Warto przypomnieć, że Zakopane to nie jest jedyna miejscowość poza województwem śląskim, do której dotrzemy Kolejami Śląskimi. W Małopolsce pociągi spółki kursują również do Krakowa i Oświęcimia.

Artykuł Sponsorowany