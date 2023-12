Koleje Śląskie dają pracę

Teraz jest okazja, by ziścić marzenia. By znaleźć pracę dającą powody do dumy. Koleje Śląskie szukają pracowników. Dodajmy, że kolej w Polsce się rozwija. Rozwija się również w województwie śląskim. Toteż praca w spółce kolejarskiej to dobry wybór - perspektywiczny i dający poczucie stabilizacji.

Poszukiwani nie tylko maszyniści

Koleje Śląskie aktualnie poszukują osób chętnych do pracy na stanowisku komisarza odbiorczego i starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Jak również maszynisty pojazdów trakcyjnych oraz mechanika taboru. Spółka chętne zatrudni elektronika, rewidenta taboru, zwrotniczego, specjalistę ds. kontrolingu i planowania finansów a wreszcie specjalistę ds. administracji infrastrukturą.

Dla specjalistów i nie tylko

Niektóre ze stanowisk wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Aby pracować jako maszynista pojazdów trakcyjnych trzeba mieć odpowiednią licencję oraz świadectwo maszynisty. Kandydat na rewidenta taboru powinien dysponować świadectwem zdania egzaminu kwalifikacyjnego oraz uprawnieniami do wykonywania tej pracy. Z kolei kandydat na zwrotniczego musi przedstawić świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego i uprawnienia do wykonywania zawodu. O pracę na niektórych z wymienionych stanowisk starać się mogą wszyscy. Pierwszeństwo mieć będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jeśli w ogłoszeniu jest informacja o niezbędnych wymaganiach, to oznacza, że podejmując pracę należy posiadać już określone uprawnienia.

Więcej informacji: https://www.kolejeslaskie.com/bip-2/praca/

