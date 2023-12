Koleje Śląskie ruszyły na lotnisko w Pyrzowicach

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy w niedzielę, 10 grudnia, Koleje Śląskie uruchomiły połączenie na linii S9. Codziennie na tory wyjedzie 20 pociągów relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry. Pierwszy skład wjechał na stację Pyrzowice Lotnisko o godz. 1:14.

20 pociągów, 7 dni w tygodniu

– Uruchomienie połączenia przebiegającego przy lotnisku Katowice w Pyrzowicach to niezwykle ważny moment z perspektywy rozwoju transportu kolejowego w naszym województwie i dopełnienie oferty Kolei Śląskich – mówi Patryk Świrski, prezes Spółki. – Pociągi na linii S9 kursują przez siedem dni w tygodniu i zatrzymują się na stacjach i przystankach osobowych: Częstochowa, Częstochowa Raków, Poraj, Myszków, Zawiercie, Poręba, Siewierz, Mierzęcice, Pyrzowice Lotnisko, Miasteczko Śląskie Centrum oraz Tarnowskie Góry. W przyszłości, po zakończeniu modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Tarnowskie Góry – Katowice, będzie można uruchomić również bezpośrednie pociągi łączące lotnisko w Pyrzowicach z Katowicami. Dzisiaj podróż z Katowic wymaga przesiadki w Zawierciu – dodaje prezes Kolei Śląskich.

Nowoczesny tabor, atrakcyjna oferta

Linię S9 obsługują wyłącznie pojazdy 22WEd, czyli popularne „Elfy 2”. Pociągi kursują średnio co 2,5 godziny, a przejazd w specjalnej „Taryfie lotniskowej” do Pyrzowic z Tarnowskich Gór kosztuje 8,50 zł, z Zawiercia 10,40 zł, a z Częstochowy 19,80 zł. Czasy przejazdów wynoszą, odpowiednio: 17, 22 i 57 minut.

Skorzystają pasażerowie i pracownicy Katowice Airport

– Uruchomienie przez Koleje Śląskie połączenia, które przebiega przy Katowice Airport to ważne wydarzenie. Do tej pory katowickie lotnisko było jedynym dużym polskim portem regionalnym, do którego nie można było dojechać koleją. Ze stacji kolejowej Pyrzowice Lotnisko będą korzystali nie tylko nasi klienci, ale także pracownicy portu. Katowice Airport to duży zakład pracy, zatrudnionych jest tu około 4 tys. osób, do końca dekady liczba pracowników wzrośnie do nawet 7 tys. Szacujemy, że w 2028 roku z usług lotniska będzie korzystało około 8 mln pasażerów rocznie. Do tego czasu w Katowice Airport chcemy zintegrować transport lotniczy, drogowy i kolejowy. Za cztery lata planujemy oddać do użytku nowy główny terminal pasażerski i multimodalne centrum przesiadkowe. Obydwa obiekty połączone będą tunelem ze stacją kolejową – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

