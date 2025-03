Kształcenie zawodowe strategią na zawód przyszłości

Siedział na ławce obok dziewczyny. Tyle wystarczyło, by zaczęli go okładać młotkiem

BCU pozwalają wynieść kształcenie zawodowe w kraju na wyższy poziom. Dzięki nim absolwenci szkół w Polsce zyskują kompetencje przydatne dla pracodawców w Europie i na świecie. Zdobyta wiedza i umiejętności młodego pokolenia stanowi zabezpieczenie na wypadek kolejnych, nieprzewidzianych kryzysów, zarówno dla nich, jak i dla całego kraju.

Branżowe Centra Umiejętności

To nowa jednostka systemu oświaty, która odbiega od tradycyjnych metod kształcenia. BCU to jednostka, która łączy edukację z biznesem, innowacjami i rozwojem. Oferuje branżowe szkolenie zawodowe, które przygotowują uczestników do wykonywania zawodu. BCU wspierają współpracę placówek oświaty z pracodawcami, realizują doradztwo zawodowe dla uczniów. Zajmują się też zawodową aktywizacją studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Oferuje wsparcie nauczycielom, w tym akademickim, pracownikom branż i osobom planującym przekwalifikowanie się. Ponadto młodociani pracownicy mogą wziąć udział w turnusach dokształcania teoretycznego. BCU oferuje kursy, które pozwalają uzupełnić dotychczasową wiedzę, zyskać umiejętności i kwalifikacje zawodowe. To jedyna placówka oświatowa, w której nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać ze szkoleń branżowych. Więcej na temat BCU na https://www.gov.pl/web/edukacja/branzowe-centra-umiejetnosci.

A może sektor lotniczy?

BCU SkyPort w Katowicach wspiera w przygotowaniu do pracy w zawodach z branży lotniczej. Powstał w ramach projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: Eksploatacja portów i terminali lotniczych”. Oferta jest skierowana do uczniów, studentów nauczycieli kształcenia zawodowe go, pracowników portów lotniczych i osób, które chcą się przekwalifikować. Uczestnicy zdobywać będą kompetencje z zakresu obsługi urządzeń lotniskowych, symulacji pracy na lotnisku, obsługi dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych. Kursy prowadzone są w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wkrótce pojawią się nowe kursy m.in. na Kierowcę operatora wózka widłowego w strefie CARGO i na lotnisku czy Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie. Sprawdź ofertę bezpłatnych szkoleń na www.bcuskyport.katowice.pl/pelna-oferta-szkoleniowa.html i zapisz się, korzystając z elektronicznego formularza lub stacjonarnie – w budynku ZDZ w Katowicach.

Rozwiń skrzydła w branży modowej

W Sosnowcu powstaje BCU powiązane z modą i przemysłem tekstylnym. Projekt „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” będzie realizowany do czerwca 2026 r. Oferuje szkolenia zawodowe dla uczniów, studentów, osób dorosłych i nauczycieli kształcenia zawodowego. BCU zwiększy kompetencje i kwalifikacje kadr sektora, szczególnie w obszarze ekologii i cyfryzacji. Jesteś zainteresowany rozwojem umiejętności zawodowych lub całkowicie chcesz zmienić kierunek? Korzystając z mapy online (dostępnej na: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-mapa), znajdziesz wszystkie zaplanowane BCU na terenie Polski. W woj. śląskim są to BCU związane z takimi dziedzinami jak:

l energetyka odnawialna (słoneczna) – Żywiec,

l florystyka – Turza Śląska,

l górnictwo podziemne i przeróbka węgla kamiennego – Rybnik,

l instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe – Żywiec,

l ogrodnictwo – Bielsko Biała,

l pożarnictwo – Częstochowa,

l robotyka – Wodzisław Śląski.

Konkursy dla zawodowców – WorldSkills i EuroSkills

Konkursy WorldSkills czy EuroSkills to jedne z ważniejszych wydarzeń zawodowych na świecie. Niedawno do organizacji dołączył też nasz kraj, co otwiera wiele drzwi dla polskiej edukacji, m.in. możliwość poznania światowych standardów, współpracy z najlepszymi, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywanie relacji biznesowych. W rozgrywkach konkurują ze sobą 32 państwa europejskie (EuroSkills) lub 85 krajów z całego świata – World Skills. Warto przypomnieć, że w konkursie EuroSkills w 2023 r. swoje sukcesy odnotowało również wielu Polaków m.in. zdobywając złote medale w: frezowaniu CNC (Rafał Rygalik), elektronice (Jan Firlej), integracji robotów przemysłowych (Piotr Wyrzyk i Hubert Krasuski). Srebrnym medalem w obsłudze gości hotelowych mógł się pochwalić Dawid Miotk, trzy osoby zdobyły brąz, a kolejnych sześć uzyskało tzw. medale doskonałości.

Zostań ambasadorem swojego zawodu!

Udział w konkursach zawodowych to świetna okazja do podnoszenia kompetencji i wypromowania własnych sukcesów. Temu służy m.in. WorldSkills Poland. Krajowa edycja konkursu wspierana jest przez fundusze europejskie, a dokładnie przez Europejski Fundusz Społeczny. Wydarzenia uświetniają prezentacje i pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe pod okiem fachowców, podnoszą własne kwalifikacje, mają możliwość nawiązania relacji m.in. z potencjalnymi pracodawcami, co pomoże im w budowaniu kariery. Co ważne, w czasie konkursu otrzymują wsparcie ekspertów i trenerów, a także uczą się radzić sobie w sytuacjach stresowych. To także doskonała szansa na podróże i nawiązanie ciekawych znajomości. Jeśli i ty jesteś zainteresowany konkursem zawodowym, regularnie sprawdzaj terminy kolejnych wydarzeń na https://worldskillspoland.org.pl/przykladowa-strona/rekrutacja-na-konkurs-regionalny/ekspert-2/.

