"Kuchenne rewolucje" nie pomogły. Kultowy lokal w opłakanym stanie

"Kuchenne rewolucje" odwiedziły Zajazd Rudzki w grudniu 2013 roku. W tym roku minie zatem 10 lat, od kiedy Magdalena Gessler próbowała odmienić lokal znajdujący się w sercu Rudy Śląskiej. Ówczesny właściciel, pan Stanisław, chciał zrobić wszystko, aby jego interes się kręcił. Problem polegał jednak na tym, że mężczyzna zapominał na przykład o zakupie podstawowych produktów do dań z karty. Dlatego trudno było liczyć, że lokal z 30-letnią tradycją będzie funkcjonował prawidłowo. Doszło również do konfliktu z pracownikami na tle finansowym. Magdalena Gessler jak zwykle miała pełne ręce roboty. "Kuchenne rewolucje" odmieniły jednak Zajazd Rudzki. Nazwę zmieniono na Bufet Rulandia. Wystrój miał nawiązywać do lat 70. Jeśli chodzi o zmiany w menu, to zmniejszono ilość pozycji. Oferta skupiała się na kuchni śląskiej z naciskiem na rolady z różnymi dodatkami. Początkowo wydawało się, że wszystko będzie szło ku lepszemu. Rulandia działała przez kilka lat.

"Kuchenne rewolucje" nie pomogły. Tak obecnie wygląda Zajazd Rudzki

Minęła blisko dekada, od kiedy Magdalena Gessler pojawiła się w rudzkiej restauracji. Niestety, Bufet Rulandia nie funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Obecnie obiekt jest zamknięty. Restauracja wygląda na opuszczoną. Teren wokół to jeden, wielki nieuprzątnięty plac budowy. W narożniku posesji znajduje się baner informujący, że Zajazd Rudzki jest na sprzedaż. Niestety, dopóki nie znajdzie się inwestor, który "wymyśli" to miejsce na nowo, dopóty widok znanej, rudzkiej restauracji będzie łamał serce okolicznych smakoszy. A przecież lokal jest doskonale położony. Znajduje się tuż obok ważnego skrzyżowania ulic Wolności, Zabrzańskiej i 1 Maja, które ostatnio przebudowano - obecnie jest tam rondo. Prace wokół nadal trwają.

