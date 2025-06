Lato w Fabryce Pełnej Życia znów tętni na maksymalnych obrotach. To trzeba zobaczyć!

Rozkład jazdy z Fabryką Pełną Życia!

Poniedziałki to czas na ruch i pozytywną energię – o 18:00 zapraszamy na Roztańczone Poniedziałki z Tanecznie Zakręcone i Erą Nowych Kobiet Zagłębie. W programie różnorodne style taneczne, m.in. zumba, latino, sensual czy dancehall, a na zakończenie sierpnia – energetyczny maraton Zumba + Latino!

Wtorkowe popołudnia także o 18:00 należą do warsztatów tanecznych dla dzieci z Cultural Bajzel – od akrobatyki, po hip-hop, balet i show dance. To doskonała okazja dla dzieci do spędzenia czasu aktywnie.

W czwartki o 19:00 tradycyjnie zapraszamy na Potańcówki Międzypokoleniowe – muzyka, taniec i międzypokoleniowa integracja w rytmach dobrze znanych przebojów. Widzimy się w każdy czwartek lipca i sierpnia!

Piątki to muzyka na żywo – Muzyczna Scena Fabryki specjalny cykl DJ SET, który zawsze o 19:00 gościć będzie znanych DJ-ów i artystów: m.in. Matheo Da Funk, Fafaq, Tom Revinsky, a w sierpniu pojawi się m.in. IGO, To ya czy duet Komx & Yamree.

W soboty królują dzieci i rodziny – o 17:00 odbywają się warsztaty dla najmłodszych: pierwsza pomoc z ratownikiem medycznym, zajęcia taneczne, tworzenie bransoletek, sadzenie roślinek, sensoplastyka, animacje.

Po zmroku zapraszamy na Letnie Kino Plenerowe z Pałacem Kultury Zagłębia. W repertuarze m.in. „Rejs”, „Szef roku”, „Jutro będzie nasze” czy „Gabinet doktora Caligari” z muzyką na żywo.

Letnia Scena Muzyczna to koncerty na żywo w wybrane soboty – m.in. StroFon, Jakub Skorupa, Michał od Kości i kwartet Crazy Rhythm.

W niedziele zaczynamy dzień spokojnie – jogą na trawie o 10:00. Raz w miesiącu zapraszamy także na Teatrzyk na kocyku – już 13 lipca przedstawienie „O lodowej górze i królewnie Marysi”, a 17 sierpnia „Bukiet Talentów”.

Nie zabraknie także warsztatów pszczelarskich – 13 lipca i 10 sierpnia (godz. 16:00) będzie można podejrzeć pszczele życie z bliska i spróbować świeżego miodu.

Jak zawsze – w centrum Fabryki czeka na Was Strefa Smaku z siedmioma punktami gastronomicznymi, zielona łąka z piaskownicą i letni klimat, którego nie znajdziecie nigdzie indziej!

Partnerem Głównym sezonu letniego 2025 jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerami Wydarzeń jest Akademia WSB oraz Pałac Kultury Zagłębia, a Patronem Medialnym – Radio ESKA. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie: www.fabrykapelnazycia.eu oraz w mediach społecznościowych.

Lato trwa – do zobaczenia w Fabryce Pełnej Życia!