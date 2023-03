Kto to zrobił?

Zaginęła 16-letnia Martyna Winkler

Policjanci z Zabrza prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniej Martyny Winkler. Dziewczyna we wtorek (28 lutego) przed godziną 14 wyszła z domu pod nieobecność matki i do tej pory nie wróciła. Wiadomo, że nastolatka żyje. „Kontaktuje się telefonicznie, jednakże odmawia wskazania miejsca przebywania lub powrotu do domu” - podała Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

Mundurowi apelują o pomoc w poszukiwaniach 16-latki. „Osoby posiadające wiedzę co do miejsca przebywania nieletniej proszone są o kontakt z zabrzańską policją telefon 47 8543 266, 47 8543 255 lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112” - podaje policja.

i Autor: KMP w Zabrzu Martyna i Oliwia mają po 16-lat. Obie zaginęły. Policja apeluje o pomoc

Zaginięcie 16-letniej Oliwii Jemielity

Dzień później, 1 marca, zaginęła kolejna nastolatka. Tym razem 16-letnia mieszkanka Krakowa. Oliwia Jemielita w środę około godz. 1 wyszła z mieszkania na osiedlu Oświecenia. Dziewczyna do tej pory nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej Oliwii

wzrost: około 165 cm

waga: około 50 kg

włosy: długie, ciemny blond

W dniu zaginięcia nastolatka ubrana była w czerwoną kurtkę, spodnie jeansowe i adidasy z ciemną podeszwą.

„Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-911 lub pod numer alarmowym 112” – prosi krakowska policja.

i Autor: KMP w Krakowie Martyna i Oliwia mają po 16-lat. Obie zaginęły. Policja apeluje o pomoc