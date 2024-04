Masz tak na nazwisko? Możesz mieć szlacheckie korzenie! [GALERIA]

Co za gagatki

Poszliśmy w Wielkanoc do kościoła w diecezji sosnowieckiej. Oto, co usłyszeliśmy

Nazwiska, które mają szlacheckie korzenie. Tak nazywała się elita

Szlachta w Polsce od zawsze cieszyła się specjalnymi i wyjątkowymi przywilejami - posiadała wyłączne prawo do posiadania własności ziemskiej, nie płaciła niektórych podatków, mogła zajmować stanowiska publiczne. Przedstawiciele szlachty nie mogli także trafić do więzienia, zanim nie przedstawiono im sądowego wyroku. Jednym słowem, szlachcice w Polsce żyli jak pączek w maśle - mało rzeczy im zagrażało, a sporo się należało.

Powszechnie przyjęło się przekonanie, że polskie nazwiska szlacheckie muszą kończyć się na -ski lub -cki. Nie jest to jednak twardą regułą, bowiem losy posiadaczy nazwisk bywały różne - istotny jest więc kontekst historyczny nazwiska. Często także zdarzało się, że chłopi fałszowali swoje nazwiska, by ukryć pochodzenie. W naszej galerii poniżej zobaczycie jednak listę nazwisk, które na pewno należały do przedstawicieli szlacheckich rodów!

