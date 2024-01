Miliony na nowe drogi! Rok 2024 będzie kolejnym rokiem ważnych inwestycji drogowych w Zabrzu

Wartość zadań, które zostały oddane do użytku w ub. r. i które realnie usprawniły komunikację i poprawiły bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych to 118,5 mln zł. A już niedługo w Zabrzu oddane zostaną do użytku kolejne inwestycje drogowe.

Do tych najważniejszych, które zostały zakończone w minionym roku należą m.in.: budowa przedłużenia alei Korfantego; rozbudowa skrzyżowania ulic: Chopina, Tarnopolskiej i Kościuszki; przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu alei Korfantego oraz w ciągu ul. Hermisza; budowa trzech dróg w dzielnicy Pawłów; budowa miejsc postojowych na ulicach Staromiejskiej (15 miejsc) i Niepokólczyckiego (67 miejsc postojowych). Oprócz tego zabrzański Miejski Zarząd Dróg uczestniczył również w rozbudowie układu drogowego w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej w dzielnicy Zaborze, która realizowana była na zlecenie firmy IKEA. Jeszcze w styczniu planowane jest zakończenie oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta nad torami kolejowymi. Obecne zaawansowanie robót jest na poziomie 95 proc. W 2024 roku planowane jest zrealizowanie przebudowy ulicy Chłopskiej oraz remont ulicy 11 listopada. W planach są również kolejne ważne inwestycje drogowe takie jak: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikulczyckiej z ul. Gdańską;

budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Witosa, Handlowej i Na Lesie;

budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach

połączenie ul. Kossaka z ul. Drzymały;

przebudowa ul. Mrozka, ul. Hutniczej, ul. Młyńskiej, ul. Chrobrego;

przebudowa mostu w ciągu ul. Jagiellońskiej i mostu w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką;

budowa zabrzańskiej trasy rowerowej „Łączymy północ z południem”. i Autor: materiały prasowe Inwestycje te mają już opracowane dokumentacje projektowe, wszystkie konieczne uzgodnienia i zezwolenia, teraz przyszedł czas na roboty budowlane.W 2023 r. rozpoczęły się także prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera”. Zakończenie tych prac zaplanowane jest na koniec br. i Autor: materiały prasowe - Początek 2024 roku to okazja do podsumowania działań przeprowadzonych w roku poprzednim, m.in. bardzo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych. W ub. r. nasz budżet po raz czwarty przekroczył miliard zł i wyniósł 1,2 mld zł., a same tylko wydatki inwestycyjne wyniosły 376 mln zł. Cieszą kolejne nowe odcinki dróg, jak choćby przedłużenie al. Korfantego, cieszą modernizacje i przebudowy obiektów inżynieryjnych. Aby wykonać inwestycje ważne i oczekiwane przez wszystkich mieszkańców skutecznie pozyskaliśmy 2 miliardy zł ze środków unijnych i krajowych i zrealizowaliśmy ponad 1100 projektów - mów Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Artykuł sponsorowany