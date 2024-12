Nadchodzi 8. Śląski Festiwal Nauki Katowice!

Ósma edycja ŚFN po raz kolejny dostarczy Wam niesamowitych wrażeń! W trakcie trzech festiwalowych dni będziecie mogli odkrywać fascynujące naukowe tajemnice i zdobywać wiedzę z różnych dziedzin. Udział w Festiwalu to również niepowtarzalna okazja, by spotkać wiele inspirujących osobistości ze świata nauki.

Tegoroczna edycja Festiwalu będzie odbywać się w następujących godzinach:

7 grudnia (sobota): 12:00–18:00;

8 grudnia (niedziela): 10:00–18:00;

9 grudnia (poniedziałek): 8:00–17:00.

W poniedziałek 9 grudnia Międzynarodowe Centrum Kongresowe będą mogły odwiedzić grupy zorganizowane (głównie uczniowie i studenci). W tym dniu zapraszamy również osoby biorące udział w 8. ŚFN indywidualnie, jednak ze względu na większą liczbę uczestników zachęcamy, by indywidualnie odwiedzić Festiwal szczególnie w godzinach popołudniowych i wówczas z większą swobodą korzystać z festiwalowych aktywności.

Nauka na wyciągnięcie ręki podczas 8. ŚFN!

Przypominamy, że Festiwal jest darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo aktywności, dzięki którym będziemy mogli wspólnie eksplorować różnorodne dziedziny nauki. W programie 8. ŚFN Katowice znalazły się m.in. wykłady, warsztaty, pokazy i inne ciekawe wydarzenia. Po raz kolejny w przestrzeni festiwalowej przygotowane zostały jedyne w swoim rodzaju strefy specjalne, takie jak Strefa Kosmosu, Strefa Gamingu czy Strefa AI. Nie może Was tam zabraknąć!

Informacje o aktywnościach odbywających się w ramach 8. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice znajdują się w zakładce „Program Festiwalu” na naszej stronie. W najbliższym czasie będziemy sukcesywnie uzupełniać program o kolejne wydarzenia.

Aby wziąć udział w 8. ŚFN, należy zarejestrować się na wydarzenie i pobrać bezpłatną wejściówkę (indywidualną lub dla grupy zorganizowanej), która pozwala korzystać z większości festiwalowych aktywności. Na wybrane sceny, warsztaty i część wykładów prowadzone są osobne zapisy z uwagi na konieczność wprowadzenia limitu miejsc.

Rejestracja dla grup zorganizowanych obejmuje udział w ŚFN w poniedziałek 9 grudnia – to właśnie w ten dzień uczniowie, nauczyciele i studenci będą mieć wyjątkową okazję, by uczestniczyć w setkach wydarzeń popularyzujących naukę i sztukę.

Wydarzenie specjalne – Wieczór w Mieście Nauki

W sobotę 7 grudnia o godz. 19:00 na Scenie Głównej Festiwalu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się wydarzenie specjalne – Wieczór w Mieście Nauki.

Rejestracja: https://8sfn.systemcoffee.pl/wieczor

To doskonała okazja do zapoznania się z efektami całorocznych działań w ramach programu EMNK. W programie przewidziana jest prezentacja najważniejszych efektów trwałych Miasta Nauki, takich jak Program Naukowy dla Śląska, podpisanie Deklaracji Miasta Nauki czy koncepcja Zielonej Strefy Nauki.

Wydarzenie specjalne zwieńczy znakomity koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry. Organizatorzy zabiorą uczestniczki i uczestników wydarzenia w podróż po najbardziej znanych tematach muzyki filmowej. Będzie to okazja do poznania wielu ciekawostek związanych z prezentowanymi tematami, a także zagrania wspólnie z 40 muzykami Stokłosa Collective Orchestra. Przeniesiemy się w prehistoryczny świat „Parku Jurajskiego” i pojedynków „Piratów z Karaibów”. Wykonamy razem z Jamesem Bondem „Mission Impossible”, zajrzymy w „Eye of the Tiger” i zaryczymy jak „Król Lew”, przemierzając dżunglę z „Indianą Jonesem”. Koncert będzie się składał z autorskich aranżacji Jana Stokłosy największych tematów filmowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Większość tytułów to medleye – kompilacje najbardziej znanych tematów, często bardzo widowiskowe. W trakcie koncertu Jan Stokłosa opowie także o ciekawostkach związanych z danymi tytułami i powstawaniem muzyki filmowej. Podczas koncertu dyrygent zaangażuje publiczność do aktywnego uczestnictwa, co zmniejszy barierę między sceną a widownią.

Wyjątkowe osobistości ze świata nauki na 8. ŚFN Katowice

Jak co roku, na Śląskim Festiwalu Nauki Katowice spotkacie wyjątkowych gości specjalnych z Polski i zagranicy. Swoją wiedzą i pasją podzielą się z odwiedzającymi m.in. prof. Jerry Coyne, prof. Menno Schilthuizen, Aga Szuścik, Karol Wójcicki, dr Anna Chrobry, Samuel McKee, Róża Hajkuś, dr Souvik Mukherjee, Grzegorz Wątroba, Maciej Myśliwiec, dr inż. Natalia Wendler, dr Anna Fogtman, prof. Antoni Dudek oraz dr Milena Ratajczak.

Więcej informacji o gościach 8. ŚFN znajdziecie w zakładce „Goście specjalni 8. ŚFN” na naszej stronie.

Siłą Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice są również wybitni naukowcy – specjalistki i specjaliści w różnych dyscyplinach nauki, szanowane twórczynie i szanowani twórcy oraz popularyzatorki i popularyzatorzy nauki reprezentujący wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Więcej przeczytacie o nich na naszej stronie w zakładce „O ŚFN”.

Nie możemy również nie wspomnieć o ambasadorach Festiwalu, którzy z nieocenionym zaangażowaniem wspierają to wydarzenie! Spośród nich na 8. ŚFN Katowice będą z nami: dr Tomasz Rożek, Wiktor Niedzicki, Jarosław Juszkiewicz, Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, dr Agata Kołodziejczyk, prof. Katarzyna Kłosińska, dr Łukasz Lamża, Łukasz Wilczyński i Jan Pomierny.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce „Ambasadorzy” na naszej stronie.

Konkursy w ramach 8. ŚFN Katowice

Nieodłączną częścią Festiwalu są również konkursy popularyzujące naukę. W trakcie ósmej edycji wydarzenia poznamy laureatki i laureatów:

Szczegółowe informacje o 8. ŚFN znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie). Zachęcamy również do subskrybowania Supernovej – newslettera Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice oraz Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, a także do pobrania aplikacji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice (dostępnej w Google Play i Apple App Store) oraz aplikacji Europejskiego Miasta Nauki (również dostępnej w Google Play oraz Apple App Store).

Śląski Festiwal Nauki Katowice organizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider i pomysłodawca przedsięwzięcia), Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Miasto Katowice (miasto gospodarz wydarzenia), Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (współgospodarze). 8. Śląski Festiwal Nauki Katowice dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Sponsorami złotymi festiwalu są PKO Bank Polski, Reply, ING Bank Śląski S.A. Partnerem instytucjonalnym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

