Najmniejsza wieś na Śląsku niebawem może zniknąć. To niebezpieczny region Polski

Polska to kraj bogaty w malownicze wsie, które zachwycają swoim urokiem. Co ciekawe, niektóre z nich wyróżniają się nie tylko krajobrazami czy klimatem, ale również ilością mieszkańców. Okazuje się, że zgodnie z danymi GUS w jednej z miejscowości w województwie śląskim mieszka tylko kilka osób. To wieś, która od 2007 roku jest w trakcie likwidacji.