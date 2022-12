Nie przegap niezwykłej wystawy prac Rafała Olbińskiego w Zabrzu!

Rafał Olbiński - najbardziej rozpoznawalny z polskich artystów współczesnych

Rafał Olbiński to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą polskich artystów współczesnych. Prace artysty na co dzień można oglądać w renomowanych galeriach i muzeach na całym świecie, m.in.: The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congress w Waszyngtonie, czy w Suntory Museum w Osace. Są również chlubą wielu prywatnych kolekcji w USA, Japonii i Europie, w tym także w Polsce. O szerokim uznaniu twórcy, będącego przedstawicielem polskiej szkoły plakatu, świadczą liczne nagrody. Otrzymał ich już ponad 150, w tym m.in.: złote i srebrne medale przyznawane przez Art Directors Club of New York i Society of Illustrators w Nowym Jorku i Los Angeles oraz paryską „Prix Savignac” – odpowiednik Oscara, za „najbardziej niezapomniany plakat na świecie”.

i Autor: fot. Paweł Janicki Rafal Olbiński w Zabrzu 2022- wernisaż

W trakcie ekspozycji, która potrwa do 22 kwietnia 2023 roku będzie można zobaczyć najbardziej rozpoznawalne dzieła Rafała Olbińskiego z okresu Warszawa – Nowy Jork. Wystawa prezentowana jest w zrewitalizowanym obiekcie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19, który niegdyś stanowił pierwszą siedzibę starostwa powiatowego w Zabrzu, a dzisiaj zachwyca swoją przestrzenią.

Na wystawie zobaczyć można ponad 180 obiektów. Wśród nich największą grupę stanowią projekty okładek i ilustracji do czasopism, które są często samodzielnymi obrazami. Ilustrują one bieżące zagadnienia polityczno-gospodarcze oraz społeczne. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych, zaprojektowanych na okoliczność rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie jest okładka magazynu Der Spiegel. Motyw przewodni okładki nawiązuje do greckiego mitu Porwanie Europy, gdzie byk jednocześnie symbolizuje uścisk dłoni. Pomysł ten wykorzystany został później w licznych obrazach, jak również doczekał się realizacji w formie rzeźby. Spośród plakatów, które prezentowane są na wystawie, najliczniejszą grupę stanowią plakaty teatralne i operowe, które są graficzną syntezą przedstawianych zagadnień. Oprócz nich zobaczyć można tu m.in. plakaty promujące Nowy Jork, a także Zabrze.

Odwiedzający wystawę będą mieli okazję podziwiać także rzadko prezentowane rysunki oraz litografie warsztatowe, których wykonaniem Rafał Olbiński zajmował się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Tematy przewijające się w malarstwie z tego okresu stały się inspiracją do późniejszego powstania Baśni o miłości i innych dziwnych przypadkach, w których artysta wykorzystuje wątki filozoficzno-moralizatorskie. Prezentowana w Zabrzu wystawa, dzięki specjalnie wydzielonej strefie audio, daje możliwość przeniesienia się w wielowymiarowy świat Rafała Olbińskiego.