Biuro Rzeczy Znalezionych to - nie szukając daleko porównań, trochę taka kopalnia skarbów. I to czasem naprawdę bardzo wartościowych. Ot bowiem od wielu miesięcy w katowickim biurze na swojego właściciela czeka... ok. 63 tys. zł. Pieniądze zostały znalezione 28 stycznia 2021, a na całą kwotę składa się: 42 900 zł, 4 tys. euro oraz 300 dolarów. Do biura rzeczy znaleziony trafiły kilka dni później i zgodnie z przepisami, będą tam równe dwa lata. Stąd 31 stycznia 2023 roku to ostatni moment, aby właściciel tych pieniędzy mógł się po nie zgłosić. Jeśli tego nie zrobi, to według przepisów znalazca może przyjść do biura rzeczy znalezionych i zabrać całość ze sobą. Może się jednak zdarzyć tak, że znalazca również nie zgłosi się po te pieniądze, a wtedy trafią one do skarbu państwa.

Katowiczanie gubią duże ilości pieniędzy

Oczywiście w katowickim biurze rzeczy znalezionych to nie jedyna gotówka, jaka czeka na swojego właściciela bądź właścicielkę. Cały czas nikt nie odebrał gotówki w następujących kwotach:

10 260 zł i 300 dolarów

8 450 zł

3 060 zł

2 450 zł

Torba z zawartością i gotówką 2 526,61 zł

Skarby w biurze rzeczy znalezionych. Nikt po nie się nie zgłasza

W katowickim biurze rzeczy znalezionych są nie tylko pieniądze czekające na swoich właścicieli. Co oczywiste, najczęściej trafiają tam telefony komórkowe, którymi biuro jest dosłownie wypełnione. Na swoich właścicieli czekają też m.in. kluczyki do samochodów bądź domów, portfele z zawartością, torebki, walizki, walizki z narzędziami, dokumenty, biżuteria, laptop MacBook czy rowery.

Pełną i aktualną listę rzeczy, które czekają na swoich właścicieli, znajdziecie w poniższej galerii. Rzeczy można odebrać w biurze znajdującym się wydziale administracyjnym katowickiego magistratu (Rynek 1), w godz.: