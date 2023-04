Niewiarygodne! Emeryt pozbył się prawie 2 mln zł. Robił to regularnie

Częstochowa. 85-latek stracił fortunę. Seniora oszukał fałszywy policjant i prokurator

85-latek, który zgłosił się w miniony weekend do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie poinformował, że od marca 2023 r. na jego telefon stacjonarny dzwonili dwaj mężczyźni. Jeden twierdził, że jest prokuratorem, a drugi - policjantem. Przekonali mężczyznę, że jego pieniądze zgromadzone na kontach bankowych są zagrożone. Zapewnili jednak, że można je uchronić – wystarczy postępować zgodnie z ich wskazówkami.

- Zgodnie z przekazanymi instrukcjami od +śledczych+, 85-latek udawał się za każdym razem do placówek bankowych, aby wypłacić pieniądze. Potem zgodnie z +planem+ jechał na spotkanie z zupełnie obcym mężczyzną. Częstochowianin był przekonany, że bierze udział w akcji przeciwko oszustom i żeby uchronić swoje spore oszczędności musi je przekazać policjantom - opisała zdarzenie częstochowska policja. Kontakt z fałszywym policjantem i prokuratorem wkrótce się urwał. Wówczas zaniepokojony 85-latek zgłosił się do komendy.

Próba oszustwa także w Bytomiu. Policjanci zdążyli w ostatniej chwili

Więcej szczęścia miała 69-letnia kobieta z Bytomia, która dzięki interwencji męża i szybkiej reakcji dzielnicowych, nie straciła swoich oszczędności. 69-latkę próbowano oszukać metodą „na policjanta”. Mundurowi odnaleźli kobietę w ostatniej chwili, kiedy czekała już w wyznaczonym miejscu, aby przekazać przestępcom ponad 20 tysięcy zł. Jak przekazała bytomska policja, do 69-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Twierdził, że pieniądze seniorki są zagrożone, a mundurowi wraz z prokuratorem prowadzą w tej sprawie "tajną akcję". - Zgodnie z jego instrukcjami, kobieta miała wypłacić wszystkie oszczędności z banku i przekazać je wskazanej osobie. Chodziło o kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Oszust zadzwonił również na numer komórkowy seniorki, aby cały czas pozostawać z nią w kontakcie. Gdy kobieta opuściła mieszkanie, zaniepokojony jej długą nieobecnością mąż, zadzwonił na numer alarmowy - opisywali policjanci. Oficer dyżurny od razu zorientował się, że jest to próba oszustwa i natychmiast wysłał policjantów pod wskazany adres. Tam jednak nie zastali kobiety. Jeden z dzielnicowych pojechał więc do banku, a drugi z mundurowych rozpoczął poszukiwania bytomianki na podstawie posiadanego rysopisu. - Po kilkunastu minutach od zgłoszenia odnalazł 69-latkę siedzącą na ławce z torebką pieniędzy, czekając na ich przekazanie oszustom. Kobieta nie miała pojęcia, że została wprowadzona w błąd przez fałszywego policjanta. Na szczęście została odnaleziona na czas, co w ostatniej chwili zapobiegło przekazaniu oszczędności złodziejom - dodała policja.

Policja nigdy nie prosi o pieniądze. Warto o tym pamiętać

Policja, która od lat otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących oszustw metodami "na policjanta" czy "na wnuczka", po raz kolejny apeluje o ostrożność przy odbieraniu telefonu od nieznanej osoby i przypomina, że nigdy w takich sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy. - Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą. Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112 - zalecają mundurowi.

