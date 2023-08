Nowy znak na polskich autostradach. Kierowcy zagrożeni 15 punktami i ogromnymi karami za jadę pod prąd

Jak wygląda walka z jazdą pod prąd, po tym jak na polskich autostradach pojawił się nowy znak, który przed tym przestrzega? Sprawdzał to serwis O2.pl, który dotarł do statystyk Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wynika z nich, że 15 punktów karnych i mandaty do wysokości 2 tys. zł nie odstraszyły 37 spośród 2 187 kierowców, którzy przyznali się do tego w specjalnej ankiecie. Za zignorowanie znaku: "Stop. Zły kierunek" grożą ponadto jeszcze wyższe kary finansowe, zwłaszcza jeśli kierowcy jadą pod prąd przez kilkanaście kilometrów. Wtedy sprawa jest kierowana do sądu, a ukarany przez policję prowadzący może zapłacić nawet 30 tys. zł. Nowe znaki na autostradzie pojawiły się na początku w kilkunastu miejscach, m.in. przy autostradzie A4 na węzłach:

Opole Zachód;

Rzeszów Północ;

Przemyśl.

Nowe znaki zostały zamontowane m.in. przy wyjeździe z Miejsc Obsługi podróżnych. To dlatego, że opuszczającym je kierowcom zdarza się pomylić i ruszyć w złym kierunku. Co zrobić, gdy na autostradzie zobaczymy przed sobą znak o powyższej treści?

- Jeżeli mamy jeszcze możliwość wyboru - wjedźmy w prawidłową łącznicę lub skręćmy w kierunku wyjazdu z MOP - radzą drogowcy, których cytuje O2.pl.

W innym przypadku należy zjechać na bezpieczne miejsce, najlepiej pas awaryjny, i wezwać policję lub służbę drogową.

Jak wygląda nowy znak na autostradzie w Polsce?

Nowy znak ma kształt żółtego prostokąta. Znajduje się na nim czarna ręka ze znakiem zakazu wjazdu oraz napisy "STOP" i "Zły kierunek". - Wzorem tablic stosowanych przez zarządców dróg w Austrii, Niemczech, Chorwacji, Słowacji czy też Danii, na trzy różne sposoby wskazujemy kierowcy o jego błędzie. Pierwszy to napis STOP, drugi to czarna ręka z piktogramem znaku zakaz wjazdu, a trzeci to napis Zły kierunek - informuje GDDKiA.

121 charakterystycznych tablic STOP – Zły kierunek, ustawionych przy drogach szybkiego ruchu zarządzanych przez GDDKiA, to początek naszych działań zmierzających do zmniejszenia liczby przypadków jazdy pod prąd. Ustawienie tych tablic spotkało się z pozytywnym odbiorem. pic.twitter.com/SKDlx11ekG— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) June 7, 2022

