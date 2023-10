Ciężko znaleźć słowa, by opisać wymiar tragedii, jaka wydarzyła się w środę, 18 października, w Poznaniu. Około godziny 10:00 rano grupa dzieci wyszła z przedszkola na Łazarzu, by na pobliskiej poczcie wysłać pocztówki. Nikt nie spodziewał się, że ten krótki spacer skończy się tragicznie. Nagle do grupy przedszkolaków podbiegł 71-letni mężczyzna. Był agresywny, wykrzykiwał słowa "Ave Putin". Senior miał przy sobie dwa noże - jeden z nich wbił w klatkę piersiową 5-letniego Maurycego, który szedł na końcu przedszkolnej grupy. Niestety, mimo natychmiastowej próby ratowania życia chłopca, Maurycy zmarł na operacyjnym stole. Do teraz nie wiadomo, co kierowało 71-latkiem, gdy wbijał ostrze noża w serduszko niewinnego chłopca.

Nożownik mordował 5-latka, na Śląsku uczono przedszkolaków o bezpieczeństwie

W tym samym czasie, gdy 5-letni Maurycy stał się ofiarą bestialskiego morderstwa, na Śląsku policjanci uczyli przedszkolaków, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. - Śląscy policjanci odwiedzili przedszkolaków z Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych. Udział w prelekcjach z mundurowymi wzięło blisko 200 maluchów. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, w szczególności omówienie zasad prawidłowego przejścia przez jezdnię - przekazała na swojej stronie śląska policja.

Policja o zachowaniu bezpieczeństwa przez przedszkolaków

- Aspirant Adam Doleżych oraz młodszy aspirant Karolina Gonera z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach przeprowadzili praktyczne zajęcia dla przedszkolaków. Aktywne uczestnictwo dzieci w ćwiczeniach odbyło się dzięki wykorzystaniu pluszowego miasteczka ruchu drogowego. Podczas zajęć dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zabawę, zdobywając równocześnie doświadczenie w warunkach zbliżonych do naturalnych sytuacji na drodze. Mundurowi zaprezentowali dzieciom dwa rodzaje umundurowania, omówili elementy wyposażenia policjanta oraz poruszyli także inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem najmłodszych. Na zakończenie, w towarzystwie śląskiej policyjnej maskotki - Sznupka - policjanci wręczyli dzieciom upominki w postaci elementarzy, odblasków i opasek. Milusińscy z radością przytulały Sznupka, a na koniec nie zabrakło pamiątkowych zdjęć - dodali śląscy policjanci.