Oferta specjalna Rodzina

Przed okresem świątecznym, kiedy to częściej podróżujemy w towarzystwie rodziny, warto przypomnieć o tym, że w pociągach Kolei Śląskich można skorzystać z OFERTY SPECJALNEJ RODZINA. Na jej podstawie obowiązuje 30% ulgi dla osób podróżujących wspólnie z dziećmi do 16. roku życia. Z oferty może skorzystać od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe i minimum jedno dziecko. Dzieci mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej.