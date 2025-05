i Autor: materiały prasowe

Głównym założeniem inwestycji jest dobudowa nowych torów na szlaku Będzin – Katowice Piotrowice i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na węźle katowickim, co poprawi przepustowość, usprawni ruch kolejowy i zwiększy częstotliwość kursowania pociągów.

Prace prowadzimy przy utrzymanym ruchu kolejowym, a ich tempo na katowickim odcinku inwestycji, od Szopienic do Piotrowic, jest utrzymane. W kolejową przebudowę Katowic każdego dnia zaangażowanych jest 600 osób. Do pracy wyjechało już prawie 500 maszyn, w tym koparki, walce, dźwigi montażowe, pompy do betonu i ciężarówki. Powierzchnia placu budowy na terenie miasta to ok. 1,5 mln m2, co można porównać do wielkości 214 boisk piłkarskich.

Ogrom prac na katowickim węźle kolejowym. Plac budowy wielki jak 214 boisk piłkarskich

Aktualnie na stacjach Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota oraz na nowym przystanku Katowice Brynów powstają perony. Prace postępują także na obiektach inżynieryjnych. Obecnie zadanie realizowane jest na 35 mostach i wiaduktach. Na ul. Bagiennej rozebrano część wiaduktu drogowego pod jezdnią północną i zabezpieczono nasyp drogowy pod jezdnią południową. Wykonawca wzmocnił podłoże pod obecnie budowanymi podporami. Na nich zostanie zamontowana stalowa konstrukcja nowego przęsła. Po oddaniu części obiektu prace będą kontynuowane po jego sąsiedniej stronie.

Na ul. Granicznej widać już nowe przyczółki wiaduktu kolejowego. Trwają prace przy stalowych dźwigarach konstrukcji nowego obiektu. Docelowo wiadukt zostanie poszerzony, co usprawni przejazd samochodów, a ulica zyska ścieżkę rowerową oraz obustronne chodniki dla pieszych. Na ul. Mikołowskiej kontynuowane są prace związane z rozbiórką kolejnych części konstrukcji starego obiektu oraz podpór.

Ogrom prac na katowickim węźle kolejowym. Plac budowy wielki jak 214 boisk piłkarskich

Na ul. Kłodnickiej zdemontowaliśmy część obiektu i nawierzchnię drogową. Następny etap zakłada kontynuację robót rozbiórkowych. Wykonywane są też prace pod zabudowę pali fundamentowych nowego obiektu. 20 maja, w związku z kolejnym etapem prac, obiekt zostanie wyłączony z ruchu pieszego na ok. 9 tygodni. W miejscu wiaduktu znajdującego się przy stacji Katowice Ligota powstanie nowa konstrukcja z poszerzonymi obustronnie chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową oraz większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości skrajni dla samochodów. Dzięki temu usprawni się ruch drogowy w tej części miasta.

Wykonawca rozebrał przęsła i przyczółki starych obiektów przy ul. Przodowników i Załęskiej. Pod podporami wzmocniliśmy podłoże za pomocą pali fundamentowych. Trwa budowa podpór nowych obiektów. Dzięki przebudowie wiaduktu na ul. Przodowników obecny układ 3-torowy zmieni się na 4-torowy, zwiększy się przepustowość, a więc na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Przez wiadukt przy ul. Załęskiej przebiega linia 171 od Dąbrowy Górniczej w stronę Rudy Kochłowic i Gliwic, wykorzystywana głównie w ruchu towarowym.

Przy stacji Katowice, od strony Załęża i Brynowa, powstaje całkiem nowy układ torowy z ośmioma wiaduktami kolejowymi, na których łącznie znajdą się cztery tory. Pozostałe zostaną poprowadzone dołem. Nowo budowane obiekty będą miały od 30 do prawie 90 m długości i zostaną przystosowane do wszystkich pociągów, pasażerskich i towarowych.

Na szlaku Będzin – Katowice Szopienice Południowe duży zakres prac realizowany jest w Sosnowcu. Na stacji kolejowej Sosnowiec Główny budujemy nowy peron. W dzielnicy Środula powstaje nowy przystanek kolejowy wraz z przejściem podziemnym. Postępują prace na obiektach inżynieryjnych – m.in. na wiaduktach kolejowych nad ul. Żeromskiego, Piłsudskiego oraz Nowopogońską.

Wizualizacja – nowy wiadukt drogowy w Chybiu

Prace prowadzimy także na pozostałych odcinkach objętych inwestycją. Na trasie Zabrzeg – Zebrzydowice powstaje m.in. nowy wiadukt drogowy w sąsiedztwie stacji kolejowej Chybie oraz nowy most kolejowy w Zebrzydowicach. Postępuje także modernizacja stacji Zebrzydowice. Z kolei na szlaku Tychy – most Wisła podróżni korzystają już z nowych peronów na przystankach Goczałkowice oraz Piasek, a obecnie budujemy sąsiednie obiekty przy drugim torze. W Pszczynie rozpoczęła się budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Dworcowej i Męczenników Oświęcimskich. Prace prowadzimy także m.in. na stacji Pszczyna.

Inwestycja realizowana w ramach Projektów: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”, „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła”, „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (Granica Państwa)” dofinansowanych przez Unię Europejską z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

