Ojciec dusi przerażonego synka. Mama: "Jak umrze będzie spokój". Porażające nagranie! [18+]

To nagranie trudno oglądać ze spokojem. Media społecznościowe obiegł film, na którym zarejestrowano przerażający akt przemocy wobec 7-letniego dziecka. Widać na nim, jak postawny mężczyzna przydusza synka i przygniata go całym swoim ciężarem do kanapy. Maluch wierzga rękami i nogami i rozpaczliwie błaga o pomoc swoją mamę. Kobieta jednak, zamiast interweniować, odsuwa stół, w który z bezsilności kopie dziecko. Odsuwa go po to, by synek... go nie uszkodził.

Dąbrowa Górnicza. Dusił dziecko tak długo, aż przestało oddychać

"Jednocześnie kobieta wypowiada przerażające słowa: - Może w końcu będzie święty spokój (gdy dziecko umrze uduszone przez ojca). Dopiero, gdy dziecko przestaje oddychać ojciec je wypuszcza. Chłopiec jednak nie może złapać oddechu! Wtedy wyraźnie wystraszona matka zaczyna klepać dziecko po plecach, masować je i wdmuchiwać mu powietrze do ust. Po chwili chłopiec w końcu nabiera powietrza i zaczyna oddychać" - pisze Biuro Obrony Praw Dziecka, które jako jedna z organizacji opublikowało wstrząsające nagranie na swoim koncie na Facebooku.

Wstrząsające sceny w Dąbrowie Górniczej. "Chcemy odebrania władzy rodzicielskiej"

Poinformowało też, że składa zawiadomienie do Komendy Głównej Policji. "Biuro Obrony Praw Dziecka w trybie natychmiastowym zawiadomi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Tego typu działania rodziców są przestępstwem zagrożonym karą do 15 lat pozbawienia wolności. Nasza organizacja będzie domagała się zatrzymania opiekunów i postawienia ich przed sądem. Złożymy też we właściwym miejscowo wydziale sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację dziecka i rodziny wraz z wnioskiem o odebranie władzy rodzicielskiej". Rodzice już zostali zatrzymani.

KATOWALI 7 LETNIE DZIECKO Ojciec przyduszał dziecko, matka patrzyła i mówiła, że jak umrze to w końcu będzie spokój.Chłopiec przestał oddychać. Zawiadomiliśmy Policję w Dąbrowie Górniczej o popełnieniu przestępstwa. Więcej informacji w linku:https://t.co/5OCXRj0wkx pic.twitter.com/OMb1J4nI5G— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) March 17, 2023

