Optyk pedofil z Sosnowca zamordował Sebastianka. W więzieniu jest pod specjalnym nadzorem

W lutym bieżącego roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał Tomasza M. za brutalne zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic, a także skrzywdzenie innych dzieci. Od wyroku odwołał się obrońca skazanego. Apelację w tej sprawie będzie rozpatrywać Sąd Apelacyjny w Katowicach. Jak podaje "Fakt", Tomaszowi M., przedłużono areszt o pół roku, a szczególną ochronę o trzy miesiące.

Co to znaczy, że jest pod szczególną ochroną? Jak przekazuje "Fakt", chodzi o częstsze wizytacje jego celi, całodobowy monitoring czy nikt nie robi mu krzywdy. W bezpośrednim kontakcie chronionego skazańca nie mogą przebywać inni agresywni osadzeni. Jak podaje "Fakt", optyk pedofil trafił do Zakładu Karnego w Herbach. Jednak nie przebywa w pojedynczej celi.

Apelację od wyroku złożyła także prokuratura

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, także nie zgadza się z wyrokiem w sprawie optyka pedofila. Prokuratura także złożyła apelację. Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem Tomasz M. mógłby ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach. Prokuratura złożyła jednak apelację od tego wyroku. W apelacji znalazły się trzy zarzuty.

- Pierwszy dotyczy - jak oceniła prokuratura - rażącej niewspółmierności kary za trzy przestępstwa pedofilskie popełnione przez M. na szkodę innych dzieci. Sąd wymierzył mu za nie po 5 lat więzienia. Domagamy się w tym zakresie zmiany zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie za każdy z nich po 10 lat pozbawienia wolności- informował Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Zdaniem prokuratury rażąco niewspółmierna jest także kara kara łączna, w której sąd orzekł, że M. o warunkowe przedterminowe zwolnienie mógłby się ubiegać po odbyciu 30 lat kary. Biorąc pod uwagę stopień społecznej szkodliwości i winy oskarżonego taka kara nie spełni swoich celów „w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej".

- Domagamy się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie, że oskarżony będzie miał prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po odbyciu 50 lat kary pozbawienia wolności - dodaje prokurator Łubniewski.

Prokuratura zakwestionowała także zwolnienie oskarżonego z niektórych kosztów postępowania. W tym zakresie również prokuratura domaga się zmiany.

Optyk pedofil z Sosnowca uprowadził i zamordował 11-letniego Sebastiana. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami