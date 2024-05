Pedofil, który skrzywdził siedmioro dzieci, nie trafi na przymusowe leczenie?! Zapadła ostateczna decyzja

Dlaczego doszło do eksplozji gazu w Tychach? To, co ustalili śledczy, mrozi krew w żyłach

Marcin J. w 2004 roku zgwałcił i koszmarnie okaleczył 11-letnią dziewczynkę, a później zmusił do stosunku oralnego jej kuzyna. Do przestępstwa doszło w Katowicach Nikiszowcu. Marcin J. nazywany "Cyklopem", został rozpoznany przez mieszkańców Zbąszynia w Wielkopolsce. Złapali go podczas brawurowej akcji w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2004 roku i przekazali policji. Dzięki badaniom DNA udało się ustalić, że "Cyklop" skrzywdził jeszcze pięcioro dzieci z Tychów, Będzina, Piekar Śląskich, Nakła Śląskiego i Suchej Beskidzkiej. W listopadzie tego samego roku, sąd skazał go na 15 lat więzienia. Wcześniej był też karany z włamania i kradzieże samochodów.

Zwolniono go z więzienia dwa lata przed końcem odbywania kary

Cyklop miał odbywać karę do 2025 roku, ale w ubiegłym roku został zwolniony z zakładu karnego. Dlaczego go wypuszczono? Okazało się, że jego łączny prawomocny wyrok... już się zakończył. I został przez sąd w Raciborzu zwolniony. Nie zdążono przeprowadzić postępowania, na podstawie którego pedofil mógłby trafić do specjalnego ośrodka, gdzie poddany byłby również terapii. Ministerstwo Sprawiedliwości domagało się wyjaśnień od raciborskiego sądu i wdrożyło kontrolę u siebie, ale mleko się rozlało.

Ostatnią szansą, by Marcina J. odizolować od społeczeństwa były kroki, jakie podęła prokuratura w Tarnowskich Górach i Zakład Karny we Wronkach. Prokuratura zawnioskowała do sądu o umieszczenie Cyklopa w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. ZK we Wronkach - podobnie, a dodatkowo chce, by objąć go nadzorem elektronicznym, czyli założyć mu na nogę opaskę z lokalizatorem.

W lipcu 2023 r. do sądu w Tarnowskich Górach wpłynęło zawiadomienie dyrektora zakładu karnego, w którym ostatnio przebywał Marcin J., oraz wniosek prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach przeprowadził postępowanie, po czym w lutym br. nie zgodził się na przymusowe leczenie i oddalił wniosek prokuratora. Głównym dowodem w sprawie była opinia dwójki biegłych psychiatrów, którzy mieli ustalić, czy Marcin J. jest chory psychicznie.

Sprawa następnie trafiła do Sądu Okręgowego w Gliwicach, który jak informuje PAP, oddalił apelację prokuratury i podtrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Decyzja jest prawomocna. To oznacza, że Cyklop nie trafi na przymusowe leczenie.