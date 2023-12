Pensjonat Antałówka Apartments w Zakopanem. Tutaj poczujesz się wyjątkowo

Niepowtarzalny klimat w Antałówka Apartments

Zanurz się w klimacie przedwojennego Zakopanego i zrelaksuj w najbardziej widokowym punkcie Zakopanego! Wyobraź sobie, że o poranku budzisz się w miękkiej pościeli. Otulasz się wygodnym, pluszowym szlafrokiem, wychodzisz na balkon, a Twoim oczom ukazuje się masyw Giewontu spowity delikatną mgiełką. Bierzesz głęboki wdech i Twoje płuca wypełniają się rześkim, górskim powietrzem. Pociągasz łyk aromatycznej kawy.

Brzmi jak senne marzenie? Możemy sprawić, że to marzenie stanie się rzeczywistością. Kompleks Antałówka Apartments powstał właśnie po to, aby dać Ci upragnioną chwilę wytchnienia, Twoje sam na sam w bliskości z naturą. Wystarczy, że zarezerwujesz nocleg w jednym z naszych apartamentów, a my zadbamy o to, aby wakacje, które spędzisz w stolicy Tatr były niezapomniane.

Antałówka Apartments, czyli idealna lokalizacja, pełen komfort i niezapomniane wspomnienia

Naszym najcenniejszym atutem pozostaje wyśmienita lokalizacja - zaledwie piętnaście minut spaceru dzieli nas od Wielkiej Krokwi, pięć minut od najbliższego stoku narciarskiego, a dwadzieścia od centrum Zakopanego. Z każdego pokoju roztacza się cudowny widok na górskie pasma.

Z okien możemy podziwiać dzikie przełęcze Orlej Perci, jak również Śpiącego Rycerza, a wprawne oko dostrzeże nawet wagonik kolejki jadącej na Kasprowy Wierch.

Do dyspozycji naszych gości oddajemy dziesięć wyjątkowych apartamentów, urządzonych tak, by odwiedzający poczuli się jak śmietanka towarzyska Młodej Polski, która zwykła bawić tu przed wojną.

To tutaj przybywała elita tamtych lat - bawili tu m.in. Kornel Makuszyński, Karol Szymanowski i Władysław Broniewski. W malowniczej górskiej scenerii kwitła miłość gwiazdy przedwojennego kina Eugeniusza Bodo ze zjawiskową Neri – aktorką z Polinezji. Oboje wystawiali pod Giewontem swój program taneczny, który przyciągał tłumy widzów. Rozgrywały się tu jedne z pierwszych mistrzostw FiS- u w sportach zimowych, kwitło życie towarzyskie - zjeżdżały się tu najznamienitsze postaci przedwojennej Europy, na nartach szusowali tu m.in. Jan Kiepura i Adolf Dymsza.

Wybierając nocleg w naszym obiekcie zanurzycie się w atmosferze dobrych trunków i rozgwieżdżonych nocy z klimatyczną muzyką. Mieszkania urządziliśmy w guście retro - stare narty, biało – czarne fotografie, sosnowe drewno... z nami przeniesiecie się w czasie!

Każdy z naszych apartamentów został wyposażony tak, aby zapewnić gościom pełen komfort podczas wypoczynku - wygodne, w pełni wyposażone łazienki, jasne wnętrza, nowoczesny sprzęt RTV i AGD, a to jeszcze nie wszystko.

Stanowimy świetną bazę wypadową dla miłośników aktywnego wypoczynku – do dyspozycji gości mamy nowe rowery górskie i kijki trekkingowe, posiadamy także narciarnię. Na podwórku znajduje się plac zabaw z piaskownicą dla małych podróżników.

Wybierając wypoczynek w naszych apartamentach możesz podziwiać piękno przyrody z dala od zgiełku i tłumów.

Chcesz poczuć się wyjątkowo? Nie zwlekaj dłużej i zarezerwuj pobyt już dzisiaj!