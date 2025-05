Pierwsze wakacje, pierwsze kolonie!

Mamo, pobawisz się ze mną? Tematyczny świat zabawy

Dziecko w wieku 7/8 lat nadal potrzebuje uwagi i zainteresowania ze strony dorosłych: najbliższej rodziny, opiekunów, starszych kolegów czy koleżanek. W czasie wakacji, gdy do szkoły chodzić nie trzeba, a starsi domownicy muszą wypełniać nadal codzienne obowiązki, istnieje ryzyko, że dziecko więcej czasu spędza samo – a na to czekają tylko telefony, smartfony czy streamingi, które chętnie i po brzegi wypełnią czas naszemu dziecku. Ale czy zawsze będzie to czas spędzony aktywnie, atrakcyjnie i wartościowo?

Wyjazd na kolonie to gwarancja, że dziecko spędzi przynajmniej jakiś czas w towarzystwie rówieśników, pod opieką wychowawców, którzy będą z zaangażowaniem i uprzejmością bawić się z dziećmi. Hugo Yorck, doświadczony organizator kolonii w topowych pałacach i zamkach, już od kilku lat proponuje wypoczynek oznaczony słowem „junior”, którego program dostosowany jest właśnie do dzieci młodszych. Nie tylko dla pierwszy raz wyjeżdżających na zorganizowane wakacje, ale dla uczniów klas I-VI, którzy potrzebują większej ilości animacji i zachęcania do brania udziału w aktywnościach czy warsztatach niż starsza młodzież.

Tutaj znajdziecie oferty z transportem z Katowic do Zamku w Pułtusku, Zamku w Krasiczynie, a także do Pałacu w Witaszycach, które warto rozważyć, jeśli dziecko chce wyjechać na kolonie, a jest w wieku 7-12 lat. Warto podkreślić, że lokalizacje nie są przypadkowe – w pałacach i zamkach świetnie wychodzi zabawa w czarodziejów, smoczych strażników czy tropicieli – a to są przecież tematy, w które chętnie bawią się dzieci młodsze. Dlatego jeśli twoje dziecko lubi czytać czy oglądać bajki, baśnie czy filmy fantasy, to nasza propozycja jest w stu procentach trafiona i z pewnością spodoba się dziecku i da mu radosne wspomnienia.

Czy dziecko może wyjechać samo?

Tak. „Adaptacja, integracja i zabawa na żywo” to nasze motto. Obawa przed wysłaniem dziecka samego na kolonie jest jedną z najczęstszych przeszkód przed podjęciem wyzwania samodzielnego wyjazdu. Moja córka nikogo nie zna/mój syn nie ma kolegi, by z nim wyjechał… Czy moje dziecko kogoś pozna? Z kim będzie w pokoju? To są pytania, które stawiane są przez rodziców bardzo często. I słusznie, gdyż jest to bardzo ważne.

Kolonie i obozy przekształcone w nowoczesną formułę czasonii Hugona Yorcka są ukierunkowane na zadowolenie każdego dziecka. Przemyślany algorytm zakwaterowania pozwala na odpowiedni dobór mieszkańców danego pokoju tak, by każdy miał szansę na szybką adaptację. Zwiększona liczba wychowawców i fakt, że kadra wypoczynku zna się już wcześniej, pozwala na maksymalne skoncentrowanie się na dzieciach i zarówno przeciwdziałanie, jak i skuteczne, szybkie wyłapywanie ewentualnych problemów uczestników, niwelowanie ich skutków i przywracanie szczęśliwości w szeregach dzieci i młodzieży. Dodatkowo zawsze przed złożeniem rezerwacji czy przed wyjazdem można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, które chętnie odpowiada na wszelkie pytania rodziców i może wskazać najlepszy turnus dla dziecka, właśnie biorąc pod uwagę jego wiek, płeć czy zainteresowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze Strefą Rodzica, blogiem czy specjalnym artykułem „mój pierwszy wyjazd”.

Cztery Światy Hugona Yorcka – opcja na lata

Wybierając wypoczynek w Czterech Światach Hugona Yorcka, to decyzja nie tylko odnośnie jednego wyjazdu. Przez ostatnie lata wokół oryginalnych scenariuszy kolonii i zimowisk z bohaterami, legendami i za każdym razem nową linią fabularną urosła liczna społeczność, która zrzesza tysiące dzieci i młodzieży oraz setki wychowawców z całej Polski. A to wszystko za sprawą systematycznych spotkań, wspólnych wydarzeń oraz przede wszystkim odpowiedniego programu wypoczynku, opartego na haśle: „adaptacja, integracja, zabawa na żywo”, które stoi u podstaw czasonii, czyli nowoczesnej formuły wypoczynku.

Adaptacja do nowych warunków – poznanie miejsca, opiekunów, wyrażenie swoich potrzeb, wątpliwości uwag, rozwiązywanie wstępnych problemów z życzliwością – to początek naszej przygody. Dobra aklimatyzacja, adaptacja właśnie jest solidna podstawą do integracji przybyłych na czasonie dzieci i młodzieży, by w finale bawić się wspólnie na żywo. Bawić się jak dawniej, czyli w coś lub w kogoś – w świat czarodziejów, tropicieli, sanguinów, smoczych strażników czy wreszcie w świat rekrutów, czyli swoistych strażników galaktyki na programie z myślą o fanach Gwiezdnych Wojen.

Przyjęcie naszego motta „adaptacja, integracja, zabawa na żywo” każdego roku przekłada się na wspólny przyjazd coraz większej ilości paczek znajomych i przyjaciół, co dowodzi, że naprawdę na wypoczynku Hugo Yorck można poznać wartościowe osoby i się z nimi zaprzyjaźnić. Dlatego jeśli cenicie tak jak my - ludzi wokół siebie, którzy nas wysłuchają, pomogą czy zwyczajnie spędzą z nami radośnie czas, koniecznie spróbuj swoich sił w Czterech Światach Hugona Yorcka!