Pierwszy butelkomat stanął w Bytomiu. Oddając butelki i puszki można otrzymać ładną sumkę

Bytomianie mogą korzystać z pierwszego butelkomatu w mieście

5 stycznia Atrium Plejada w mediach społecznościowych pochwaliło się butelkomatem, który stanął na terenie tego centrum handlowego. Urządzenie zostało postawione w sklepie Carrefour na pasażu, po lewej stronie linii kas.

Klienci mogą oddać zarówno butelki PET, jak i puszki aluminiowe. Ważne, by opakowania były czyste, nie zgniecione i z czytelnym kodem kreskowym. W zamian za każde opakowanie można otrzymać 15 groszy w formie bonu na zakupy w Carrefourze. Należy wykorzystać go do końca tego samego dnia

Puszki aluminiowe i butelki PET po napojach mogą otrzymać "drugie życie". A to wszystko dzięki Carrefour. Już teraz skorzystasz ze specjalnego eko automatu w pobliżu kas samoobsługowych marketu.Pamiętaj, żeby opakowania były czyste i niezgniecione oraz posiadały kod kreskowy - poinformowało centrum handlowe Atrium Plejada.

Butelkomat jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-19, a w niedziele handlowe od 11 do 16.

Przypomnijmy, że Automaty "PETfur" są inicjatywą sieci Carrefour i EKO-Punktu Organizacji Odzysku Opakowań. Butelki i puszki oddane do butelkomatu trafiają do zakładów zajmujących się recyklingiem, a po przetworzeniu, powrócą na półki sklepowe.