Pierwszy w Polsce Sky Walk w budynku mieszkalnym powstanie w Katowicach

Unikatowy projekt

Przeszklony taras widokowy w O27 to pierwszy tego typu projekt w Polsce, zaplanowany wyłącznie z myślą o prywatnym użytkowaniu. Dotychczas podobne rozwiązania spotykane były jedynie w obiektach komercyjnych. Sky Walk o powierzchni 6 m² znajdzie się po południowej stronie budynku. Jego konstrukcja będzie integralną częścią przestrzeni wspólnych na 29. kondygnacji, oferując mieszkańcom unikalne widoki z wysokości niemal 100 m.

Sam Sky Lounge to blisko 300 m² przestrzeni wypoczynkowej na dachu budynku. Po jednej stronie znajdą się BBQ point, strefa widokowa, w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienka. Druga część zostanie zaadaptowana na kino letnie z modułowymi kanapami. Podświetlenie całego dachu stworzy niepowtarzalną atmosferę, a winda wjeżdżająca na dach zapewni mieszkańcom wygodny dostęp do strefy rekreacyjnej.

Imponujące wnętrza

– Stawiamy na śmiałe rozwiązania, które z jednej strony współgrają z charakterem katowickiej architektury, a z drugiej wyznaczają nowe trendy — mówi Mateusz Malara, COO w Trust Investment. – Poprzeczkę zawiesiliśmy wysoko, bo zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu prestiżowej lokalizacji przy ul. Opolskiej. Nie boimy się wyzwań. Chcemy stworzyć miejsce, które mieszkańcy będą naprawdę doceniać — dodaje. – Funkcjonalne mieszkania to jedno, ale szczególną uwagę poświęcamy także przestrzeniom wspólnym, które mają stać się sercem tej inwestycji.

Części wspólne – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, zajmą w sumie blisko 750 m² kwadratowych. Ich projekty powstają w ramach współpracy Trust Investment z Dawidem Wolińskim, który poza przedsięwzięciami modowymi, coraz częściej angażuje się także w te z obszaru designu. Efektem będzie m.in. strefa BBQ sprzyjająca integracji mieszkańców oraz kino letnie z modułowymi sofami, które można dowolnie dostosować do własnych potrzeb – niezależnie, czy korzystamy z nich solo, we dwoje, czy w większym gronie przyjaciół.

– Zależało mi, aby ten projekt był nie tylko elegancki i praktyczny, ale też sprzyjał tworzeniu dobrych doświadczeń, które budują relacje – wyjaśnia Dawid Woliński. – Dużą wagę przykładamy do detali. Już teraz mogę zdradzić, że wykorzystamy między innymi materiały, które zastosowałem we własnym domu – nie tylko ze względu na estetykę, ale też trwałość.

We wnętrzu budynku znajdzie się wiele udogodnień. Mieszkańcy zyskają dostęp do ekskluzywnej przestrzeni klubowej z cocktail barem, kioskiem kawowym, stołem bilardowym oraz tarasem. Projekt przewiduje również przestrzeń coworkingową oraz strefę wellness z sauną na podczerwień oraz tężnią solankową z leżakami, co stworzy mikroklimat sprzyjający regeneracji, wyciszeniu i zdrowiu.

O27 Apartamenty Opolska to łącznie 406 apartamentów z panoramicznymi oknami o metrażach od 36 do nawet 140 m². Oferta trafiła już do sprzedaży. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na: www.o27.pl.