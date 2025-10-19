Poszukiwania Edyty wciąż trwają! Rozpaczliwy apel męża: "Kochana żono, wróć do nas!"

Tajemnicze zniknięcie Edyty. Apel męża: "Wracaj, kochanie!"

Rodzina Edyty przeżywa najgorsze chwile w swoim życiu. Mąż zaginionej wystosował poruszający apel: „KOCHANA Żono wracaj do nas wszyscy czekamy na Ciebie”.

Edyta Stokłosa zaginęła w czwartek, 17 października 2025 roku, w Międzyrzeczu Górnym. Kobieta wyszła z domu między godziną 12 a 14 i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Bliscy są zrozpaczeni i nie potrafią zrozumieć, co mogło się stać.

Rysopis zaginionej. Czy ją widziałeś?

Policja opublikowała rysopis zaginionej Edyty Stokłosy.

Wiek: 33 lata

Budowa ciała: Średnia

Włosy: Blond

Ubranie w chwili zaginięcia: Różowa bluza z kapturem, niebieskie jeansy

Jeśli widziałeś Edytę lub osobę odpowiadającą temu opisowi, natychmiast skontaktuj się z policją!

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja alarmuje: zagrożenie życia!

Śląska Policja podkreśla, że istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia Edyty Stokłosy. Funkcjonariusze robią wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć zaginioną, ale liczą również na pomoc społeczeństwa.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej prosi o kontakt każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu Edyty Stokłosy. Można dzwonić pod numer telefonu 47 857 12 55, numer alarmowy 112, lub zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Pamiętaj, każda informacja, nawet ta pozornie nieistotna, może okazać się kluczowa w poszukiwaniach. Nie bądź obojętny! Pomóż odnaleźć Edytę i przynieść ulgę jej rodzinie.

Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.

Całodobowa, bezpłatna pomoc dla osób w kryzysie psychicznym:

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 – w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. myśli samobójczych, prób samobójczych, agresji, przemocy).