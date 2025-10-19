Poszukiwania Edyty wciąż trwają! Rozpaczliwy apel męża: "Kochana żono, wróć do nas!"

Dramat w Międzyrzeczu Górnym! 33-letnia Edyta Stokłosa zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Policja z Bielska-Białej prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich mieszkańców. Rodzina Edyty przeżywa koszmar, a jej mąż błaga o powrót ukochanej żony.

Edyta wyszła z domu i zaginęła. Policja apeluje: Zagrożenie dla życia i zdrowia

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe
Tajemnicze zniknięcie Edyty. Apel męża: "Wracaj, kochanie!"

Rodzina Edyty przeżywa najgorsze chwile w swoim życiu. Mąż zaginionej wystosował poruszający apel: „KOCHANA Żono wracaj do nas wszyscy czekamy na Ciebie”. 

Edyta Stokłosa zaginęła w czwartek, 17 października 2025 roku, w Międzyrzeczu Górnym. Kobieta wyszła z domu między godziną 12 a 14 i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Bliscy są zrozpaczeni i nie potrafią zrozumieć, co mogło się stać.

Rysopis zaginionej. Czy ją widziałeś?

Policja opublikowała rysopis zaginionej Edyty Stokłosy.

  • Wiek: 33 lata
  • Budowa ciała: Średnia
  • Włosy: Blond
  • Ubranie w chwili zaginięcia: Różowa bluza z kapturem, niebieskie jeansy

Jeśli widziałeś Edytę lub osobę odpowiadającą temu opisowi, natychmiast skontaktuj się z policją!

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki

Policja alarmuje: zagrożenie życia!

Śląska Policja podkreśla, że istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia Edyty Stokłosy. Funkcjonariusze robią wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć zaginioną, ale liczą również na pomoc społeczeństwa.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej prosi o kontakt każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu Edyty Stokłosy. Można dzwonić pod numer telefonu 47 857 12 55, numer alarmowy 112, lub zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Pamiętaj, każda informacja, nawet ta pozornie nieistotna, może okazać się kluczowa w poszukiwaniach. Nie bądź obojętny! Pomóż odnaleźć Edytę i przynieść ulgę jej rodzinie.

Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.

Całodobowa, bezpłatna pomoc dla osób w kryzysie psychicznym: 

  • 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 116 123 – Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
  • 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 112 – w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. myśli samobójczych, prób samobójczych, agresji, przemocy).

ZAGINIĘCIE
POSZUKIWANIA