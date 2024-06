Praca w Katowicach – gdzie jej szukać i na co można liczyć?

Ten znak drogowy to prawdziwy postrach kierowców. Musisz go znać. Za nieprzestrzeganie grozi drakoński mandat i nawet 15 punktów karnych

Czym dokładnie charakteryzuje się rynek pracy w Katowicach? Ile wynosi tu stopa bezrobocia i średnie zatrudnienie? W jakich zawodach najłatwiej będzie można zdobyć pracę w Katowicach? Gdzie szukać zatrudnienia i na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Rynek pracy w Katowicach – co go charakteryzuje?

Rozprawiając o katowickim rynku pracy, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wyjątkowo niską stopę bezrobocia, jaką w tym mieście odnotowuje GUS – w 2024 roku wyniosła ona jedynie 1,1%, co oznacza, że ze zdobyciem zatrudnienia nikt nie powinien tu mieć większych problemów. Fakt ten potwierdza szereg ofert zatrudnienia, na które można natknąć się na rozlicznych portalach internetowych.

Podobnie jest w przypadku średniego wynagrodzenia w Katowicach, które niemalże równa się ogólnopolskiej średniej, wynosząc 8 344 złote brutto w skali miesiąca. Ogólne warunki zatrudnienia również są bardzo dobre. W zdecydowanej większości przedsiębiorstw dominuje umowa o pracę, z kolei umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie, są zasadniczo niespotykane.

Warto podkreślić, że pracodawcy nie tylko zapewniają swoim pracownikom szereg rozmaitych benefitów płacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, systemy kafeteryjne czy różnorodne kursy i szkolenia, ale oferują także atrakcyjne systemy płacowe i realną możliwość awansu w strukturze firmy.

Na popularności w Katowicach zdobywa także praca zdalna, szczególnie w sektorze IT i marketingu, choć nie tylko. W wielu przypadkach może to być sensowna opcja dla pracy dodatkowej, której również w Katowicach nie brakuje.

Zawody deficytowe w Katowicach – gdzie najszybciej zdobędziesz zatrudnienie?

Pracę w Katowicach można zdobyć w wielu zawodach i trzeba przyznać, że niezależnie od sektora uda nam się to zrobić w relatywnie prosty sposób. Niemniej, jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć w jakich kierunkach podąża katowicka gospodarka i gdzie rąk do pracy brakuje przed wszystkim, to powinniśmy zwrócić uwagę na raport opublikowany przez Barometr Zawodów.

Zgodnie z treścią przedstawianą przez Barometr Zawodów, największe deficyty odnotowuje się w branży edukacyjnej – chodzi przede wszystkim o takie zawody jak nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Do kolejnych dwóch sektorów które słyną z pokaźnych deficytów należy sektor transportowy (np.: kierowca kat. C+E, kierowca autobusu, magazynier, lakiernik samochodowy, listonosz, kurier) i sektor budowlany (np.: betoniarz, zbrojarz, cieśla, robotnik, elektryk, murarz, tynkarz). Wśród innych branż wymienia się przede wszystkim takie zawody jak cukiernik, piekarz, księgowa, czy maszynista.

Praca – Katowice. Na co zwrócić uwagę w trakcie poszukiwań?

Poszukując stabilnego zatrudnienia w Katowicach powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest oczywiście miejsce, w jakim stabilnego zatrudnienia moglibyśmy szukać. Tradycyjne opcje, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, agencje pośrednictwa czy osobista wizyta w docelowym zakładzie, raczej nie spełnią naszych oczekiwań.

Nie ulega żadnej wątpliwości kwestia, że zdecydowanie najlepszą z opcji na zdobycie intratnej pracy będzie skorzystanie z jednego z internetowych portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork.pl. To właśnie tam najlepsze oferty pracy pojawiają się najprędzej i najliczniej, pozwalając obu stronom na szybkie nawiązanie współpracy.

Niemniej, przed wysłaniem swojego CV warto jak najdokładniej zapoznać się z tym, co do powiedzenia na temat naszego potencjalnego pracodawcy mają jego byli i obecni pracownicy. Po raz kolejny pomoże nam w tej kwestii GoWork – opinie o pracodawcach mogą pomóc Ci w szybkim odrzuceniu tych miejsc pracy, których kultura organizacyjna jest poniżej Twoich wymagań.