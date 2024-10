Prace na kolejnych wiaduktach w Katowicach

Broadwayowski musical na katowickiej scenie. „Pilot i Mały Książę”, to będzie hit jesieni

Od 9 września prowadzimy roboty na wiadukcie drogowym przy ul. Bagiennej. Jezdnia w kierunku Katowic została zamknięta, a ruch drogowy przeniesiony na drugą stronę obiektu. Przejazd możliwy jest tylko jednym pasem. Wyznaczyliśmy także buspasy. Ruch pieszy został skierowany na ścieżkę pieszo-rowerową, zlokalizowaną po południowej stronie ul. Bagiennej. Dzięki inwestycji w miejscu starego obiektu powstanie nowa konstrukcja dostosowana do układu 5-torowego, natomiast obok, w ciągu ul. Bagiennej, zostanie wybudowany drugi wiadukt nad dwoma dodatkowymi torami. Poszerzenie wiaduktu umożliwi poprowadzenie pociągów w nowym układzie 7-torowym, co wpłynie na przepustowość ruchu kolejowego. Zwiększy się także bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

25 września ruszyliśmy z pracami na wiadukcie kolejowym nad ul. Graniczną. Droga pod obiektem została zamknięta dla ruchu drogowego i pieszego. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez wiadukty przy ul. Damrota oraz ul. Francuskiej. Piesi korzystają z przejść pod tymi wiaduktami oraz z kładki przy ul. Paderewskiego. Po demontażu obecnie istniejącego wiaduktu wykonawca przygotuje tymczasowe przejście dla pieszych na ul. Granicznej. W ramach inwestycji wiadukt zostanie poszerzony, a pod nim wybudowana zostanie dodatkowo ścieżka rowerowa.

Organizacja ruchu w obrębie ul. Kłodnickiej

Startujemy także z robotami przy wiadukcie nad ul. Kłodnicką. Ruch drogowy i pieszy pod wiaduktem został wstrzymany. Na skrzyżowaniu ul. Kłodnickiej i Kolejowej zamknięty został jeden wjazd ul. Kłodnickiej, wprowadzono także zmianę pierwszeństwa ruchu. W ulicę Kłodnicką nie można także wjechać z ul. Franciszkańskiej. Samochody jadące w kierunku Ligoty od strony Mikołowa, kierowane są z DK81 w ul. Owsianą i dalej przez ul. Panewnicką. Natomiast od skrzyżowania ul. Panewnickiej i Piotrowickiej dojazd do Brynowa prowadzi ulicami Piotrowicką i Ligocką. Piesi korzystają z przejść nad torami przy ul. Ligockiej oraz pod torami łączącego ul. Gdańską i Zadole. Po rozbiórce wiaduktu, która potrwa około 6 tygodni, mieszkańcy znów będą mogli poruszać się wyznaczonym i bezpiecznym przejściem na ul. Kłodnickiej. Dzięki inwestycji w miejscu wiaduktu znajdującego się przy stacji Katowice Ligota powstanie nowa konstrukcja z poszerzonymi obustronnie chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową oraz większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów.

Organizacja ruchu w obrębie ul. Mikołowskiej

Na 7 października zaplanowaliśmy rozpoczęcie prac na wiadukcie kolejowym nad ul. Mikołowską. Droga pod wiaduktem zostanie zamknięta dla ruchu drogowego i pieszego. Najbliższe otwarte wiadukty znajdują się na ul. Św. Jana oraz Francuskiej, a przejście dla pieszych na stacji Katowice oraz pod torami łączącymi ul. Wojewódzką i Dworcową. Ruch kołowy poprowadzony będzie m.in. ul. Dworcową, Tadeusza Kościuszki, Stefana Batorego, Andrzeja oraz Plac Karola Miarki. Istotne zmiany zajdą w organizacji ruchu drogowego na ul. Andrzeja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Batorego nastąpi zmiana ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Kościuszki) oraz ul. Batorego zmiana ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy do ul. Andrzeja). Zmiany obejmą także skrzyżowanie ulic Mikołowskiej, Sądowej, Jana Matejki oraz Juliusza Słowackiego. Na ul. Sądowej prawym pasem prowadzony będzie ruch samochodowy, a na środkowym powstanie buspas. W ramach inwestycji nad ul. Mikołowską, w miejscu obecnie istniejących dwóch równoległych wiaduktów, wybudujemy jeden obiekt.

Wizualizacja wiaduktu kolejowego nad ul. Mikołowską

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice potrwa cztery lata. Koszt realizacji inwestycji to ok. 7 mld zł i jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

