Prace przy budowie parku w Kostuchnie na ostatniej prostej

– Zielony teren przy ul. Wantuły był dotychczas niezagospodarowany. Otaczają go domy, a w pobliżu znajduje się szkoła, więc to dobre miejsce do założenia parku. Po zakończeniu realizowanych obecnie prac mieszkańcy będą mieli do dyspozycji uporządkowany teren z wydzielonymi strefami aktywności – m.in. placem zabaw dla dzieci, miejscami do rekreacji czy do obserwacji przyrody – wymienia Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Powstanie parku przy ul. Wantuły to jeden z elementów budowy bądź rewitalizacji czterech parków w Katowicach. Nowe lub odnowione zielone przestrzenie z miejscami rekreacji pojawią się także w Wełnowcu, u zbiegu ul. Leopolda i Le Ronda oraz w dolinie rzeki Ślepiotki. Rewitalizowany jest także teren przy Stawie Kajakowym w Dolinie Trzech Stawów. Łączny koszt prac to ponad 40,6 mln zł – dodaje prezydent.

Park w Kostuchnie ma powierzchnię prawie 34 tys. m2, a koszt jego zagospodarowania to ponad 5,5 mln zł. Po rewitalizacji 90% terenu zajmą tereny zielone, a na pozostałej części znajdzie się m.in. strefa zabaw i rekreacji dla dzieci, punkt widokowo-obserwacyjny oraz strefy zieleni ozdobnej. Do parku dostarczone zostały ostatnio elementy małej architektury, a także zasadzono już prawie wszystkie rośliny. Ponadto tam gdzie teren jest podmokły rozpoczął się montaż drewnianych pomostów. W najbliższym czasie wykonana zostanie również nawierzchnia ścieżek oraz zamontowane zostaną altany. Całość będzie gotowa wiosną br.

– Ważnym elementem, który wpływać będzie na bezpieczeństwo, jest montaż oświetlenia – trwa instalacja 21 opraw oświetleniowych i 6 opraw umożliwiających podświetlenie podestów. Dzięki temu wieczorne spacery po tym terenie będą przyjemniejsze. Teren parku będzie także monitorowany, co oczywiście podniesie poziom bezpieczeństwa – wyjaśnia dyrektor katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław Wołosz.

