Przed nami XVI edycja Metropolitalnego Święta Rodziny

Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wtedy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wraz ze śp. Krystyną Bochenek zainaugurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń rozwija się i trwa do dziś.

– W tym roku pragniemy spojrzeć na rodzinę jako forum dialogu. To właśnie w rodzinie spotykają się pokolenia, dochodzi do wymiany doświadczeń, wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i bliźniego – czytamy w Liście Intencyjnym arcybiskupa Wiktora Skworca oraz prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. – Spotkanie tworzą rozmowa, słuchanie i nawiązywanie relacji. W przestrzeni dialogu zaś związuje się wzajemny szacunek i pragnienie wsparcia drugiego człowieka. Prawdziwe i szczere rozmowy budują nasze rodzinne życie. Mamy nadzieję, że refleksja nad rodziną będzie inspiracją dla przygotowywanych (…) wydarzeń. Niech te piękne i radosne spotkania pokażą jak wielkim skarbem i drogocennym darem jest rodzina (…).

Na program Metropolitalnego Święta Rodziny każdego roku składają się liczne wykłady naukowe, wystawy, spektakle, koncerty, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne.

Tegoroczne świętowanie rozpocznie się w niedzielę, 21 maja, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

W tym roku w czasie koncertu inaugurującego Metropolitalne Święto Rodziny będziemy mogli usłyszeć premierowe wykonanie koncertu „Ludzie Ptaki” w kompozycji Michała Jurkiewicza z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, Sienna Gospel Choir oraz zespołem muzycznym w składzie: Tomasz Mądzielewski, Tomasz Bielecki, Paweł Grzesiuk, Dobrosław Jabłoński, Kamil Barański. Gwiazdami koncertu będą: Mateusz Krautwurst, Izabela Szafrańska, Basia Giewont, Michał Grobelny, Diana Ciecierska oraz Natalia Ciecierska.

Tego samego dnia, o godz. 14.00, w katowickiej Katedrze p.w. Chrystusa Króla odbędzie się liturgiczna inauguracja MŚR. Msze św. w intencji rodziny będą celebrowane także w innych kościołach Metropolii Górnośląskiej, m.in. o godz. 11.15 w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

Ważnym wydarzeniem będzie też z pewnością Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów, ojców i synów. Organizatorzy XVI MŚR zapraszają na nią 28 maja o godz. 10.30 (ul. Księdza Jana Ficka 7).

4 czerwca, o godz. 18.00 odbędzie się natomiast Koncert finałowy XVI Metropolitalnego Święta Rodziny, na który zaprasza Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (Plac Sejmu Śląskiego 2).

XVI MŚR – wydarzenia, które odbędą się w naszym mieście:

21 maja, godz. 17.00 – Koncert inauguracyjny – Marek Jurkiewicz – Ludzie Ptaki (Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle-a 17);

23 maja, godz. 16.00-18.00 – Rodzinne warsztaty ceramiczne (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Pawłowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 114);

24-25 maja, godz. 15.30-18.30 – Rodzinny Portret (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Biskupicach, ul. W. Kossaka 23);

29 maja, godz. 10.00-14.00, Konferencja „Rodzina – forum dialogu” (Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Sala Witrażowa, ul. 3 Maja 19)

Imprezy towarzyszące:

13 maja, godz. 10.00-15.00 – Rodzinny Rajd Rowerowy (Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 83);

13 czerwca, godz. 15.00-19.00 – Piknik Zabrzańskich Rodzin Zastępczych (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Park 12 C, ul. Mochnackiego 12).

Szczegółowe informacje dotyczące 16. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl, a także na plakacie poniżej:

