Przedsiębiorco, to wydarzenie jest skrojone dla Ciebie. 25-27 października kolejna edycja Europejskiego Kongresu MŚP

Bezpłatna rejestracja i program: www.ekmsp.eu.

Tegoroczna, trzynasta edycja kongresu obraca się wokół pytania: „Ready for Change?”. W świecie nieustających zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych przedsiębiorcy muszą być gotowi na adaptację i innowacje. #EKMSP skupi się na kwestiach kluczowych dla biznesu, łącząc wiedzę ekspertów z różnych dziedzin, a zainauguruje go debata o zmianach i ich znaczeniu dla przyszłości pt.: „Ready for Change!” z udziałem podróżnika i działacza społecznego - Jana Meli oraz przedsiębiorcy, sportowca i filantropa – Rafała Sonika.

Organizatorzy przede wszystkim stawiają na praktyczny aspekt – wiedza pozyskana na wydarzeniu ma mieć realne przełożenie na efektywność prowadzenia firmy.

Zaplanowano ścieżki tematyczne, które będą obracały się w tematach: prawa i podatków, finansowania, inwestowania, HR, trendów technologicznych, marketingu i sprzedaży, inteligentnych miast dla biznesu oraz współpracy międzynarodowej, czyli wychodzeniu na rynki zagraniczne.

Oprócz paneli, wystąpień i warsztatów zaplanowano międzynarodowe spotkania B2B, Targi Biznes Expo oraz targi pracy Work for All, na których będzie można znaleźć pracownika jak i pracodawcę.

Jakie będą główne zagadnienia tegorocznej edycji? Poznaj ścieżki tematyczne, które nadadzą ton i kierunek rozmów, debat, paneli dyskusyjnych, wystąpień i warsztatów.

Ready for Change?

W ramach tej ścieżki omówione zostaną strategie zarządzania firmą w niestabilnych warunkach gospodarczych, wyzwania związane z transformacją energetyczną oraz globalną rywalizacją o zasoby w kontekście supermocarstw i wykorzystanie potencjału biznesowego danych w swojej firmie. Nie zabraknie wątku deglobalizacji, kwestii bezpieczeństwa, tematu sztucznej inteligencji oraz Big Data. Polityka i ekonomia także znajdą się w centrum uwagi. Rozważany będzie wpływ unijnego pakietu klimatycznego - Fit for 55 na rozwój gospodarczy Europy, Polski i Województwa Śląskiego oraz jego potencjału jako „Land of Opportunity”.

Prawo i podatki

Eksperci będą analizować kluczowe zmiany prawne na 2024 rok, system e-faktur, raportowanie ESG oraz minimalizowanie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Firma to ludzie

Pod tym hasłem prelegenci i uczestnicy będą prześwietlać rozwój i nowe trendy w edukacji, umiejętności przyszłości oraz modele edukacyjne względem XXI wieku. Poddana debacie zostanie także aktywizacja zawodowa cudzoziemców oraz rola benefitów pozapłacowych dla pracowników.

Tech Trends Poland

W tym obszarze zostaną omówione tematy takie jak: budowanie kultury innowacyjnej, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach oraz wykorzystanie technologii motoryzujących rozwój w tej dekadzie.

Finanse i inwestycje

Ścieżka finansów i inwestycji skoncentruje się na szansach i wyzwaniach nowej perspektywy finansowej UE jak i utrzymania płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także finansowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Marketing i sprzedaż

W obszarze marketingu i sprzedaży eksperci zbadają zarządzanie produktem na turbulentnym rynku, e-commerce jako szansę dla MŚP oraz wpływ AI na kampanie marketingowe.

Smart City dla biznesu

Tematy zawarte w tym pionie poruszą kwestie odpowiedniości koncepcji dla różnych miast, udziału biznesu w budowaniu smart-city, technologii wspierających inteligentne miasta oraz narzędzi wsparcia przedsiębiorców przez lokalne władze.

Global Business Meeting

Ostatnia ścieżka skoncentruje się na aspektach międzynarodowych, takich jak spotkania B2B z gośćmi zagranicznymi, współpracy międzynarodowej w kontekście geopolityki oraz znaczeniu takich partnerstw dla MŚP. W ramach EKMŚP odbędzie się również Seminarium Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru. Poradnik dla polskiego przedsiębiorcy z udziałem JE Ambasadorów Kolumbii, Meksyku i Peru.Kongres stawia na wiedzę, inspiracje i networking, tworząc przestrzeń do rozwoju biznesowego w erze nieustannych zmian i innowacji.To tylko część tego, co czeka uczestników 13. edycji EKMŚP.

Zarejestruj się już dziś i weź udział w największym wydarzeniu w Europie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.www.ekmsp.eu

Organizatorem #EKMSP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Jako kreator przemysłu spotkań i wydarzeń od ponad 33 lat wspiera regionalny biznes i pobudza jego rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i komunikacyjnego na rzecz swoich Firm Członkowskich oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej oraz ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu.