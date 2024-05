Przepiękne miejsca w Zabrzu! Odkryj zielone zakątki miasta

Dlaczego doszło do eksplozji gazu w Tychach? To, co ustalili śledczy, mrozi krew w żyłach

Zabrzańskie skwery i parki mają łącznie powierzchnię blisko 130 ha. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują m.in. oddany wiosną tego roku Park Hutniczy, który przeszedł gruntowną metamorfozę w miejsce przyjazne dla całych rodzin z dziećmi. Sporą popularnością cieszy się również położony w Grzybowicach Geopark, który przyciąga zarówno amatorów wypoczynku nad wodą, jak i miłośników pieszych i rowerowych wędrówek. Bogactwem roślinności kusi Miejski Ogród Botaniczny, natomiast w Kończycach i Maciejowie można skorzystać z dobroczynnego wpływu solanki w tamtejszych tężniach.

Park Hutniczy zyskał nowe oblicze w ramach projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”. Został odświeżony i wzbogacony o małą architekturę. Oprócz wspomnianych atrakcji wykonawca zrealizował także nasadzenia i oświetlenie. Dotychczasowe alejki zostały wyremontowane, utworzono też nowe. Zadbano także o „źródełko Neptuna” usytuowane w północnej części parku. Odrestaurowane z dbałością o szczegóły zachwyca detalami i zachęca do zatrzymania się tu na chwilę zadumy i odpoczynku.

W Parku Hutniczym utworzono trzy skwery wypoczynkowe – jeden z nich jest wyposażony w gry stolikowe – stół do gier w piłkarzyki, stoły do gry w szachy i „chińczyka”. Stworzono także miejsca do grillowania. Z pewnością po tej szeroko zakrojonej rewitalizacji Park Hutniczy stanowi teraz wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin.

Parki miejskie to niezwykle ważne przestrzenie w każdym mieście. Stanowią one nie tylko miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, ale również wpływają na mikroklimat, jakość powietrza i estetykę miasta. Jest to także ważna przestrzeń, w której spotkają się i integrują mieszkańcy. Nowoczesne place zabaw czy siłownie plenerowe sprzyjają budowaniu więzi społecznych i tworzeniu lokalnej społeczności.

Rewitalizacja Parku Hutniczego, przeprowadzona dzięki pozyskanym przez Miasto Zabrze funduszom norweskim, miała na celu przywrócenie mu dawnego blasku oraz dostosowanie go do potrzeb współczesnych użytkowników. Łączna wartość inwestycji to ponad 9 mln zł.

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, w ramach którego przeprowadzono tę rewitalizację, finansowany jest z programu „Rozwój Lokalny” i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Budżetu Państwa.

Geopark w Grzybowicach

To dwa kilometry alejek do spacerowania, oczyszczone stawy i stacjonarne grille to tylko niektóre atrakcje Geoparku, które czekają na odwiedzających. Kolejne zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej miejsce w Zabrzu całkowicie zmieniło swoje oblicze i zostało przekazane mieszkańcom w czerwcu.

Rekultywację Geoparku udało się przeprowadzić dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Projekt podzielony został na część północną i południową. W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny, usunięte zostały nasypy i umocnione skarpy, wykonane zostały także roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne Geoparku. Zamontowane zostały też tablice informacyjne o tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.

W południowej części terenu powstała infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowano tu małą architekturę (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty. Odwiedzający to miejsce mogą odpocząć na trawiastej plaży, na której zamontowano leżaki.

Dzięki pozyskaniu przez Zabrze wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85 proc. kosztów inwestycji została pokryta ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu

Pod względem bogactwa zgromadzonej tu przez lata kolekcji roślinnej, zabrzański Ogród Botaniczny to najbogatszy zbiór na Górnym Śląsku, o wyjątkowym charakterze ekologicznym, zdrowotnym i naukowym. Rośnie tu ok. 5000 okazów drzew i krzewów (ok. 200 taksonów) oraz bogata kolekcja roślin pochodzących praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych.

Ogród dzieli się na część botaniczną nawiązującą do ogrodów w stylu francuskim oraz parkową z placem zabaw, terenami gospodarczymi i szklarniami. W 2004 r. na terenie Ogrodu założono Rosarium, które obsadzone zostało 2500 sztuk róż, różnych typów w 64 odmianach.

Tężnie solankowe

Tężnie solankowe powstały w ub. roku na terenie dwóch zabrzańskich dzielnic. W Kończycach wybudowana została ona na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Dorotki, a w Maciejowie – na terenie Orlika przy ul. Kondratowicza. Obiekty są w sezonie ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Konstrukcja z drewna z gałęziami tarniny, po których spływa solanka to także odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, które coraz poważniej podchodzi do swojego zdrowia. Zawarty w bryzie jod sprzyja m.in. prawidłowemu funkcjonowaniu tarczycy. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.

Warto przypomnieć, że budowa obu obiektów w 85. procentach została sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju”.

Artykuł Sponsorowany