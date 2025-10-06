Ruda Śląska odkrywa modowe perełki. VIVE Profit zaprasza na zakupy w nowym stylu

2025-10-06 12:27 Materiał sponsorowany

Setki metrów kwadratowych, tysiące ubrań i dodatków, odzież sprzedawana na wagę oraz specjalne promocje – nowy sklep VIVE Profit w Rudzie Śląskiej to raj dla fanów second handów i poszukiwaczy modowych perełek.

Pierwsze wrażenia – pełne koszyki i łowcy perełek

Na powierzchni prawie 700 m² przygotowano tysiące ubrań, butów i dodatków. Już od otwarcia do sklepu ustawia się kolejka chętnych, a klienci opuszczają sklep z pełnymi koszykami. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście promocje otwarcia – bluzki, sukienki i spódnice w cenie 39,99 zł/kg.

– Nowy punkt przyciąga nie tylko oryginalnym formatem, ale także imponującą przestrzenią – blisko 700 m² powierzchni handlowej, na której znajdą się tysiące sztuk odzieży, par butów i dodatków. Klienci będą mogli wybierać spośród odzieży na wagę oraz rzeczy wycenionych – w tym butów i torebek – informuje Anna Piekarz, Menedżer Regionalna sklepu w Rudzie Śląskiej. I dodaje: - Szykujemy asortyment damski, męski i dziecięcy. Rzeczy, które sprzedajemy są w świetnym stanie, niektóre - nowe z metką. Zapraszamy wszystkich miłośników second handów i perełek vintage.

VIVE Profit w Rudzie Śląskiej już otwarty

Co tydzień nowe dostawy

Oferta VIVE Profit w Rudzie Śląskiej będzie regularnie odświeżana – w każdy czwartek trafią na półki nowe dostawy, a środy będą dniami wyprzedażowymi.

- Śląsk to dla nas bardzo ważny region. Prowadzimy tutaj już 16 sklepów, mamy mnóstwo fanów i miłośników zakupów w VIVE Profit. Widzimy ogromny potencjał w tych lokalizacjach. Dlatego właśnie w Rudzie Śląskiej zdecydowaliśmy się otworzyć sklep w nowej odsłonie. Dzięki połączeniu sprzedaży odzieży na wagę i produktów wycenionych dajemy klientom jeszcze większy wybór. Wybór asortymentu, ale też formatu kupowania – podkreśla Piotr Malinowski, Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za sieć sklepów VIVE Profit.

Gość specjalny – influencerka Martyna

Na otwarciu pojawiła się także Martyna, znana z Instagrama jako @prima_.sort, która od lat inspiruje do zakupów w second handach. - Jako naczelna lumpiara, nie mogę sobie odpuścić otwarcia nowego sklepu VIVE Profit w Rudzie Śląskiej. Tym bardziej, że pod koniec sierpnia na otwarciu ich nowego sklepu w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 2, znalazłam mnóstwo perełek. Garniturowe spodnie Ganni, skórzane buty Marc’o Polo, mnóstwo rzeczy z Massimo Dutti, Ralpha Laurena, a nawet jedwabną, vintage bluzkę! - zachęcała jeszcze przed otwarciem Martyna.

Moda, ekologia i dobra zabawa

Nowy sklep VIVE Profit w Rudzie Śląskiej to nie tylko miejsce na zakupy, ale też przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą odkrywać modowe perełki i działać w duchu less waste.

Sklep działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00.

VIVE Profit

VIVE Profit — miejsce, w którym moda dostaje szansę na drugie życie, a Ty możesz tworzyć swój styl w duchu ekologii i odpowiedzialności.

To ponad 80 sklepów second hand w całej Polsce oraz nowoczesna platforma online viveprofit.pl, gdzie masz dostęp do tysięcy unikatowych ubrań w atrakcyjnych cenach. W VIVE Profit czekają na kolejne życie: odzież damska, męska, dziecięca, akcesoria, tekstylia domowe i produkty premium — wszystko starannie selekcjonowane, często z metkami znanych marek.

Co siedem dni w każdym sklepie jest nowa dostawa asortymentu, a każdego dnia na klientów czekają promocje i rabaty.

Lista sklepów dostępna jest tutaj: KLIKNIJ I SPRAWDŹ.

