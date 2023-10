Rusza jesienna edycja Jungle Night w FACTORY Gliwice. Rabaty nawet 50%

Ksiądz miał chodzić do gejowskich klubów. Abp Jędraszewski wyrzucił go z Uniwersytetu Papieskiego!

Tylko w czwartek 12 października, od godz. 16.00 do 21.00

Wieczór Jungle Night odbywa się tylko dwa razy w roku, wiosną i jesienią, bijąc rekordy popularności wśród mieszkańców Śląska. Podczas nadchodzącej edycji, rabaty sięgać będą 50 procent od cen outletowych, jednak warunkiem będzie zakup minimum dwóch produktów. Akcja tradycyjnie potrwa tylko 5 godzin, od 16.00 do 21.00.

- Uczestnicy Jungle Night to silnie zmotywowani klienci, których celem jest zrobienie zakupów z największymi rabatami w roku. Dla wielu z nich wizyta w outlecie i poszukiwanie okazji to również źródło dobrej zabawy, a wieczór Jungle Night gwarantuje im to z nawiązką. Zapraszamy na dziką imprezę zakupową do FACTORY Gliwice – mówi Agata Burzyńska, koordynator marketingu w FACTORY. Podczas wiosennej edycji klienci czekali na godzinę 16.00, by poddać się zakupowemu szaleństwu, a kolejki do najpopularniejszych sklepów ustawiały się nawet po zamknięciu outletu.

i Autor: materiały prasowe

Poznaj marki Jungle Night z ofertą 50% rabatów od cen outletowych

Do tej pory największą popularnością cieszyły się salony z ofertą sportową, modą dla kobiet i mężczyzn, a także ubraniami dżinsowymi. Jak będzie w tym roku, przekonamy się już 12 października. Na zakupy w stylu Jungle Night zapraszają m.in. New Balance, Regatta, Diverse, czy Pepe Jeans.

i Autor: materiały prasowe

Dzika impreza zakupowa w FACTORY Gliwice

Podczas wieczoru Jungle Night, wszystkie sklepy biorące udział w akcji zostaną specjalnie oznaczone na witrynach przy wejściach. W pasażach handlowych atmosferę podgrzewać będzie didżej, serwujący gorącą, klimatyczną muzykę. W każdej godzinie przez centrum przejdzie parada animatorów w strojach dzikich zwierząt. Hostessy tłumaczyć będą zasady akcji oraz informować o markach, biorących udział w Jungle Night. Dla klientów zaplanowano też stanowisko do selfie w stylu jungle. Przed wejściami do outletu rozdawane będą torby na zakupy. Poszukujący największych okazji zakupowych w roku przywita też neon „Welcome to the Jungle Night”.

FACTORY Gliwice to jeden z pięciu outletów największej sieci centrów tego formatu w kraju, z ofertą marek lokalnych i światowych w cenach obniżonych zawsze od 30% do 70% - mody dla kobiet i mężczyzn, obuwia, akcesoriów, biżuterii czy artykułów dla domu. Popularny śląski outlet jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i drogi krajowej nr 78 w kierunku Rybnika. Na kierowców czeka tam 3000 miejsc parkingowych.

Poznaj FACTORY Gliwice: gliwice.factory.pl

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany