Rusza Jungle Night w outlecie FACTORY Gliwice. To największa akcja sprzedażowa w Polsce

- Jungle Night w outletach FACTORY to dzisiaj już bardzo dobrze rozpoznawalna, najbardziej intensywna akcja sprzedażowa na polskim rynku. Podczas wiosennej edycji nasze centra odwiedziło ponad 50 procent klientów więcej, a wartość sprzedaży wzrosła o 70 procent, dlatego zdecydowaliśmy, że tym razem Jungle Night potrwa o godzinę dłużej. To czas wyjątkowego polowania na okazje dla klientów, ale również dzień rekordów sprzedażowych i frekwencyjnych dla najemców FACTORY. Pamiętajmy, że zakupy to nie tylko zaspokajanie naszych potrzeb, ale i emocje, a Jungle Night dostarcza ich w naprawdę obfitej dawce – mówi Klaudia Czyżak- Janyszko, Retail Manager Poland&Germany w NEINVER.