Rusza przebudowa kolejnego wiaduktu w Katowicach, nowe perony w Goczałkowicach i Piasku

4 listopada (tj. poniedziałek) rozpoczniemy przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Załęską.

W związku z planowanymi robotami obiekt zostanie wyłączony z ruchu drogowego oraz pieszego. Ruch pieszy zostanie przywrócony po ok. 50 dniach od momentu rozpoczęcia prac, po demontażu istniejącego obiektu. Najbliższy przejezdny wiadukt znajduje się na ul. Ligockiej. Dojechać i dojść do niego będzie można ul. Zgody lub ul. Wincentego Pola i ul. Dziewięciu z Wujka. W jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Obiekt będzie wyższy.

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego da nowe możliwości kolei w aglomeracji, ale też – co równie ważne – przyczyni się do usprawnienia przewozów towarowych.

Przez wiadukt przy ul. Załęskiej przebiega linia 171 od Dąbrowy Górniczej w stronę Rudy Kochłowice i Gliwic, wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. W ramach odrębnego zadania tory i sieć trakcyjna na odcinku tej linii kolejowej, od Muchowca do wiaduktu przy ul. Przodowników, zostaną wymienione na nowe, dzięki czemu pociągi będą mogły osiągać dwukrotnie wyższą prędkość, do 100 km/h. Linia umożliwia połączenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna Szczakowej z Rudą Śląską, Zabrzem i dalej Gliwicami, bez konieczności wjazdu do stacji Katowice. Po zakończeniu prac, od września 2025 r., będzie także wykorzystywana jako dodatkowy objazd dla pociągów w związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego.

W bliskim sąsiedztwie wiaduktu nad ul. Załęską znajduje się wiadukt kolejowy nad ul. Przodowników, którego przebudowę rozpoczęliśmy 21 października. Na czas prowadzonych prac obiekt został zamknięty dla ruchu drogowego. W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie całkowicie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Zlikwidujemy istniejące filary, co pozwoli na położenie dodatkowego toru pod wiaduktem. Tym samym obecny układ 3-torowy zmieni się na 4-torowy, co zwiększy przepustowość trasy. Z kolei na wiadukcie, aby ograniczyć hałas przejeżdżających pociągów, zamontujemy maty wygłuszające.

Postęp prac na czterech wiaduktach

Wśród przebudowywanych już obiektów inżynieryjnych na szlaku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice znajduje się jeden wiadukt drogowy – nad ul. Bagienną. To obiekt, na którym rozpoczęliśmy prace (9 września). Obecnie postępuje wbijanie ścianek szczelnych oraz przebudowa instalacji podziemnych. Rozebrany już został także fragment pierwszej części wiaduktu.

25 września ruszyła przebudowa wiaduktu kolejowego – nad ul. Graniczną. W pierwszej kolejności frezowaliśmy nawierzchnię drogową oraz demontowaliśmy chodniki. Zdemontowaliśmy już także tor na obiekcie. Plan na najbliższy czas zakłada m.in. rozbiórkę podpór istniejącego wiaduktu oraz przebudowę kolizji kablowych. Od 30 września prowadzimy prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Kłodnicką. Po zaledwie 9 dniach umożliwiliśmy ponowne przemieszczanie się pieszym. Tak będzie do momentu rozpoczęcia demontażu obiektu – na czas prowadzenia prac rozbiórkowych przejście dla pieszych będzie nieczynne. W tym czasie będzie można korzystać z przejścia dostępnego na wiadukcie przy ul. Ligockiej. 7 października rozpoczęliśmy przebudowę jednego z ważniejszych obiektów inżynieryjnych w stolicy województwa śląskiego – wiaduktu kolejowego nad ul. Mikołowską. W pierwszej fazie robót, z myślą o mieszkańcach, przejście pod obiektem jest możliwe. W tym czasie prowadzone są prace na obiekcie – demontujemy tory oraz sieć trakcyjną. Wykonujemy także tymczasowe podparcia dla demontażu ustroju nośnego. W momencie rozpoczęcia prac związanych z rozbiórką przęsła obiektu, przejście pod nim będzie niemożliwe, a piesi będą mogli korzystać m.in. z przejścia podziemnego na stacji Katowice. Objazdy dla kierujących samochodami wyznaczone zostały pod wiaduktami nad ul. Św. Jana oraz Francuską.

Przebudowa wiaduktów to część wielkiej i ważnej inwestycji kolejowej prowadzonej na linii kolejowej Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice. Jej efektem będzie wyższy poziom bezpieczeństwa, nowe przystanki i większe możliwości prowadzenia ruchu kolejowego. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Do ich wykonania użyty jest specjalistyczny sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo prowadzonych robót. Każdej doby w rejonie wiaduktów na budowie pracuje kilkadziesiąt osób z profesjonalnej firmy, specjalizującej się w budowie mostów i wiaduktów. Zakres prac w początkowej fazie obejmuje roboty związane z demontażem sieci trakcyjnej i torów na wiaduktach. Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymanym ruchu kolejowym, wykonawca nie może burzyć obiektów metodą tradycyjną, a prace muszą być prowadzone w ścisłym reżimie technologicznym, który zapewnia bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników. Konieczność zachowania dodatkowych norm bezpieczeństwa sprawia, że prace realizowane są w dłuższym harmonogramie niż byłoby to możliwe przy wstrzymanym ruchu pociągów. Zwracamy uwagę, że wykonawca może prowadzić prace głównie w nocy, wykorzystując wynikające z rozkładu jazdy przerwy w prowadzeniu ruchu pociągów, aby nie wstrzymywać ruchu w ciągu dnia.

Prace od Będzina po Zebrzydowice – co słychać na budowie?

Równolegle prowadzone są prace na pozostałych odcinkach modernizowanej linii kolejowej E 65. Szczególnie intensywne roboty prowadzone są na szlaku Będzin – Katowice Szopienice Południowe. Na końcowym fragmencie tego odcinka nową konstrukcję oraz przyczółki zyskał już przebudowywany wiadukt kolejowy linii towarowej 654, 657, znajdujący się nieopodal ul. Wiosny Ludów w Katowicach. Na stacji Będzin układana już jest dodatkowa para torów, która poprowadzona zostanie aż do Katowic Piotrowic. Dzięki temu w regionie oddzielony zostanie ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Duże zmiany zachodzą w Sosnowcu. Powstaje tu jeden z pięciu nowych przystanków – Sosnowiec Środula. Niemal gotowa jest nawierzchnia pierwszego peronu, widać także powstające przejście podziemne. Na stacji Sosnowiec Głównyprzygotowaliśmy już teren pod budowę nowego, dodatkowego peronu nr 3. Na ul. Nowopogońskiej postępuje przebudowa wiaduktu kolejowego.

Z pierwszych efektów realizowanej inwestycji korzystają już podróżni na przystankach kolejowych Goczałkowice oraz Piasek (szlak Tychy – most Wisła). W obu lokalizacjach oddane do użytku zostały pierwsze nowe perony. Są wyższe, co ułatwia podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowaliśmy na nich nowe wiaty, ławki, czytelną informację pasażerską, nagłośnienie oraz oświetlenie. Na antypoślizgowych nawierzchniach zamontowaliśmy ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Wkrótce zakończy się przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych w Pszczynie na ul. Bieruńskiej, w Goczałkowicach na ul. Szkolnej oraz w Piasku na ul. Dworcowej.

1 września rozpoczęły się prace związane z budową kluczowego obiektu inżynieryjnego na szlaku Zabrzeg – Zebrzydowice, ponad 600-metrowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach. Obiekt umożliwi korektę przebiegu linii kolejowej. W efekcie pociągi będą sprawniej kursować w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzegu i dalej – do Goczałkowic, Tychów czy Katowic. Przygotowany został teren do realizacji zadania, a w listopadzie rozpocznie się palowanie pod podpory nowego obiektu. Mieszkańcy Zebrzydowic od 26 października korzystają już z dwóch nowych peronów tymczasowych. Dzięki oddaniu ich do użytku, wykonawca mógł rozpocząć demontaż starych peronów oraz całej infrastruktury kolejowej. W następnym etapie rozpocznie się m.in. montaż nowych torów, sieci trakcyjnej oraz budowa nowych peronów.

Prace na odcinkach Będzin – Katowice, Tychy – most Wisła oraz Zabrzeg – Zebrzydowice realizujemy w ramach jednej z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. Projekt wart 7 mld złotych jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

