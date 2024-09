Rusza przebudowa kolejnych wiaduktów w Katowicach

Czy to ją tłumaczy?

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wielka przebudowa kolejowa w Katowicach rozpoczęta. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Pierwszy etap prac na szlaku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice zakłada m.in. przebudowę 6 obiektów inżynieryjnych.

Od 9 września prowadzimy roboty na wiadukcie drogowym przy ul. Bagiennej. Jezdnia w kierunku Katowic została zamknięta, a ruch drogowy przeniesiony został na drugą stronę obiektu. Przejazd możliwy jest tylko jednym pasem. Wyznaczone zostały także buspasy. Ruch pieszy został skierowany na ścieżkę pieszo-rowerową, zlokalizowaną po południowej stronie ul. Bagiennej. Dzięki inwestycji w miejscu starego obiektu powstanie nowa konstrukcja dostosowana do układu 5-torowego, natomiast obok, w ciągu ul. Bagiennej, zostanie wybudowany drugi wiadukt nad dwoma dodatkowymi torami. Poszerzenie wiaduktu umożliwi poprowadzenie pociągów w nowym układzie 7-torowym, co wpłynie na przepustowość ruchu kolejowego. Zwiększy się także bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Wizualizacja wiaduktów drogowych na ul. Bagiennej w Katowicach

25 września rozpoczniemy przebudowę wiaduktu kolejowego przy ul. Granicznej. Droga pod obiektem zostanie zamknięta zarówno dla ruchu drogowego, jak i pieszego. Dla kierowców wyznaczone zostaną objazdy przez wiadukty przy ul. Damrota oraz ul. Francuskiej. Piesi także będą mogli skorzystać z przejść pod tymi wiaduktami oraz z kładki przy ul. Paderewskiego. Po demontażu obecnie istniejącego wiaduktu wykonawca przygotuje tymczasowe przejście dla pieszych na ul. Granicznej. W ramach inwestycji wiadukt zostanie poszerzony, a pod nim wybudowana zostanie dodatkowo ścieżka rowerowa.

Schemat zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Granicznej w Katowicach

Prace przy obiekcie na ul. Kłodnickiej planowane są od 30 września. Ulica będzie zamknięta dla ruchu drogowego, a na czas prac rozbiórkowych – także pieszego. W miejscu wiaduktu znajdującego się przy stacji Katowice Ligota powstanie nowa konstrukcja z poszerzonymi obustronnie chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową oraz większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów.

Wizualizacja wiaduktu kolejowego nad ul. Kłodnicką w Katowicach

Dopracowywana jest dokumentacja projektowa w zakresie sygnalizacji świetlnej dla wiaduktu kolejowego przy ul. Mikołowskiej. Rozpoczęcie robót na tym obiekcie planowane jest od 7 października. Natomiast prace na wiaduktach przy ul. Załęskiej i ul. Przodowników rozpoczną się w listopadzie.

Wizualizacja – wiadukt kolejowy nad ul. Mikołowską

Zmiana terminów rozpoczęcia prac przy obiektach na ul. Granicznej i ul. Mikołowskiej uwzględnia m.in. 2-tygodniowy okres między zatwierdzeniem dokumentacji a rozpoczęciem prac, potrzebny do przygotowania zamknięć.

Planowane terminy zamknięć wiaduktów w Katowicach

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice potrwa cztery lata. Koszt realizacji inwestycji to ok. 7 mld zł i jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

