Ser z charakterem. Tak serki topione Sertop podbijają kuchnię i serca Polaków!

Polski ser topiony z tradycją. Te smaki poznały miliony

Ponad sześć dekad doświadczenia firmy Sertop w branży spożywczej ukształtowało markę, która dziś uchodzi za jednego z liderów wśród producentów serków topionych. Początki działalności sięgają czasów powojennych, kiedy to w wyniku upaństwowienia prywatnych zakładów uruchomiono produkcję w Chorzowie. Dynamiczny rozwój doprowadził w 1973 roku do otwarcia nowoczesnej fabryki w Tychach, która działa nieprzerwanie do dziś.

Rozwój, którego można pozazdrościć

Lata 90. przyniosły kluczową modernizację, wdrożono europejskie standardy produkcji, co zaowocowało zdobyciem prestiżowych certyfikatów jakości. Dzięki temu możliwa stała się ekspansja na rynki Unii Europejskiej oraz państw trzecich. Marka konsekwentnie umacnia swoją pozycję, pozostając wierną wartościom, które od lat stanowią jej fundament: dbałości o jakość, zróżnicowaniu oferty oraz poszanowaniu tradycji.

Misją firmy Sertop stało się dostarczanie serów topionych, które łączą wyrazisty smak z najwyższą jakością i bezpieczeństwem. Proces produkcyjny opiera się na skrupulatnej kontroli każdego etapu, od przyjęcia surowców, przez wytwarzanie, aż po pakowanie. Nowoczesne technologie pozwalają wydłużyć trwałość produktów bez konieczności stosowania konserwantów, a jednocześnie zachować ich naturalny smak.

Choć wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania, nie rezygnuje się z tradycyjnych metod produkcji. To właśnie one, w połączeniu z nowoczesnością, umożliwiają oferowanie produktów, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku. Przykładem są wysokobiałkowe serki topione dostępne w wariantach smakowych takich jak Gouda czy Chilli z bazylią, odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami funkcjonalnymi.

Portfolio obejmuje zarówno klasyczne produkty, jak i oryginalne propozycje dla bardziej wymagających konsumentów. W ofercie znaleźć można:

serki topione proteinowe w formie trójkątów i plastrów,

proteinowe w formie trójkątów i plastrów, klasyczne serki topione : krążki z trójkącikami, kostki i plastry w smakach takich jak łosoś, pieczarki, salami, pomidor, słonecznik, Cheddar, Złoty Ementaler czy Tylżycki,

: krążki z trójkącikami, kostki i plastry w smakach takich jak łosoś, pieczarki, salami, pomidor, słonecznik, Cheddar, Złoty Ementaler czy Tylżycki, sery smażone - dostępne w kubkach lub blokach, z kminkiem lub bez,

- dostępne w kubkach lub blokach, z kminkiem lub bez, kostki i krążki serów topionych - klasyczne produkty dla najmłodszych i tych trochę starszych.

Coś dla miłośników sportu i zdrowej żywności. Dużo dobrego białka!

Wysokobiałkowe serki topione Sertop powstały z myślą o osobach aktywnych fizycznie, dla których dieta to coś więcej niż tylko kalorie, to codzienne narzędzie wspierające regenerację i rozwój mięśni. Zwiększona zawartość białka odpowiada potrzebom organizmu obciążonego treningiem, oferując jednocześnie wygodną i smaczną formę jego dostarczania.

Dostępne warianty, w postaci trójkątów oraz plastrów, wpisują się w różne scenariusze żywieniowe: od śniadania, przez posiłek potreningowy, po przekąskę w ciągu dnia. Proponowane smaki, łagodna gouda oraz pikantne chili z bazylią, odpowiadają zarówno zwolennikom klasyki, jak i tym, którzy szukają kulinarnego urozmaicenia.

Tylko zdrowe produkty. Liczy się jakość

W recepturze wyeliminowano konserwanty, co pozwala cieszyć się naturalnym składem bez kompromisów w zakresie trwałości czy smaku. Zdrowa dieta nie musi oznaczać rezygnacji z przyjemności. W tym przypadku otrzymuje się produkt, który łączy wartości odżywcze z atrakcyjnym profilem smakowym.

Delikatna, kremowa gouda sprawdzi się w codziennych zastosowaniach kulinarnych, zarówno w wersji na zimno, jak i po podgrzaniu. Z kolei połączenie chili i bazylii to propozycja dla tych, którzy poszukują intensywniejszych doznań smakowych, ostrość i ziołowa świeżość doskonale podkreślają charakter każdej potrawy.

Serki topione od lat na polskich stołach. Uwielbiają je dzieci i dorośli

Serki topione od lat znajdują zastosowanie w kuchni jako wszechstronny składnik wielu dań. Dzięki swojej kremowej konsystencji i intensywnemu smakowi pozwalają urozmaicić codzienne posiłki, nadając im charakter i głębię.

Oto kilka sposobów, jak można je wykorzystać:

Do kanapek. Zamiast tradycyjnego masła warto sięgnąć po serek topiony. Rozsmarowany na pieczywie, w towarzystwie warzyw lub wędlin, nie tylko podkręca smak, ale także dostarcza mniej tłuszczu, co czyni go atrakcyjną opcją dla osób dbających o dietę.

W zupach. Dodanie porcji serka topionego do gorącej zupy krem pozwala uzyskać jedwabistą strukturę i bogatszy, bardziej wyrazisty smak. To szybki sposób na podniesienie jakości prostego dania.

Jako baza sosów. Rozpuszczony na patelni i połączony z przyprawami serek topiony tworzy doskonałą bazę do sosów serowych, idealnych do makaronów, warzyw czy dań jednogarnkowych.

W zapiekankach. Sprawdza się jako składnik warstwy serowej, który po zapieczeniu tworzy apetyczną, złocistą powierzchnię. Serki topione doskonale komponują się zarówno z mięsem, jak i warzywami, wzbogacając smak każdej potrawy.

Zastosowanie serków topionych nie ogranicza się więc do jednego typu dania, to praktyczny dodatek, który z powodzeniem wpisuje się w wiele kulinarnych wariantów.

