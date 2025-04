Skoki przez przeszkody i moc atrakcji. Ośrodek Jeździecki Lando startuje z sezonem!

Senior pędził autostradą pod prąd. To najbardziej zatłoczony odcinek w Polsce. "Wielkanocny cud"

Już od godziny 8:00 Ośrodek Jeździecki Lando w Ptakowicach zamieni się w centrum sportowych zmagań i rodzinnej rozrywki. Tego dnia odbędą się Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody, na które zgłosiło się aż 152 zawodników z różnych zakątków regionu. Publiczność może liczyć nie tylko na piękne widowisko, ale też na niezapomnianą atmosferę.

W części towarzyskiej rozegrane zostaną cztery konkursy – od tych najniższych, gdzie liczy się dokładność, po ocenę stylu jeźdźca. To świetna okazja, by zobaczyć pierwsze kroki młodych talentów i ich niesamowite porozumienie z końmi.

Oto dokładny plan:

Konkurs nr 1 dokładności bez rozgrywki – wysokość przeszkód do 60 cm art. 238.1.1

Konkurs nr 2 z trafieniem w normę czasu – wysokość przeszkód do 70 cm aneks nr 5.

Konkurs nr 3 z oceną stylu jeźdźca – wysokość przeszkód do 80 cm

Konkurs nr 4 z oceną stylu jeźdźca – wysokość przeszkód do 90 cm

Po pierwszy etapie zmagań ruszą zawody regionalne. Emocji nie zabraknie – szczególnie w konkursach dwufazowych klasy N i C, gdzie szybkość i precyzja grają kluczową rolę.

Plan wygląda następująco:

Konkurs nr 5 kl. L zwykły art. 238.2.1

Konkurs nr 6 kl. P zwykły art. 238.2.1

Konkurs nr 7 kl. N dwufazowy art. 274.5.2

Konkurs nr 8 kl. C dwufazowy art. 274.5.2

i Autor: materiały prasowe

Zawody to jednak nie wszystko! Ośrodek Lando przygotował dzień otwarty z całą masą atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będą dmuchańce, wata cukrowa, malowanie buziek, animacje, popcorn, balony, a nawet militaria. W tle unosić się będą zapachy z grilla – bo właśnie tego dnia oficjalnie rozpocznie się sezon grillowy.

To wydarzenie to coś więcej niż zawody – to prawdziwe święto dla pasjonatów jeździectwa i wszystkich tych, którzy kochają spędzać czas na świeżym powietrzu, w rodzinnej atmosferze.

Ośrodek Jeździecki Lando zaprasza wszystkich – tych, którzy kochają konie, i tych, którzy po prostu szukają dobrej zabawy.

27 kwietnia, ul. Pod Lasem 11, Ptakowice – nie może Was tam zabraknąć!

Szczegółowe informacje: [email protected], tel. 662 171 148

Artykuł sponsorowany