Śląskie stawia na usługi społeczne

Do tej pory takimi problemami zajmowała się opieka społeczna. Jednak w związku ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącą liczbą seniorów taka pomoc stała się niewystarczająca. Dlatego w województwach powstają tzw. Centra Usług Społecznych (CUS). Na razie powstanie 10 Centrów Usług Społecznych w gminach: Ruda Śląska, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Mikołów, Konopiska, Woźniki, Czeladź, Łazy, Radzionków, Kamienica-Polska. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Centra będą nie tylko wykorzystywać pomoc społeczną do pomocy seniorom, ale także organizacje pozarządowe, osoby prywatne itp. Mają tworzyć projekty różnych usług, z których będzie można korzystać.

Kim zajmą się CUS-y?

Najwięcej projektów to usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, ale i ich opiekunowie

Centra będą też obejmowały wsparciem m.in. rodziny zastępcze, osoby w kryzysie bezdomności, osoby wymagające aktywizacji zawodowej społecznej, osoby wymagające usług zdrowotnych np. opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania, a także rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Jak wyglądają projekty CUS-ów?

Zobaczymy to na przykładzie Rudy Śląskiej. Rusza tu właśnie projekt dotyczący opieki wytchnieniowej. Na tegoroczną edycję programu, Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich, a konkretnie Funduszu Solidarnościowego. Opieką obejmie 16 rodziców/opiekunów w formie pobytu dziennego. Oznacza to, że osoba czy dziecko z niepełnosprawnością będzie miała opiekę, a w tym czasie opiekun może się zająć swoimi sprawami – iść do lekarza, fryzjera czy zwyczajnie zrelaksować się. Zgłoszenia są już przyjmowane w Centrum Usług Społecznych ul. Markowej 20, w pokoju nr 6 (parter). Można to także zrobić pocztą i elektronicznie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.cus.rsl.pl oraz w Dziale Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi CUS pok. 9 lub pod numerem telefonu 32 344 03 00 wew. 310.

Ciekawie w Czeladzi

Tutejszy CUS, poza wsparciem seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy opieki wytchnieniowej dla opiekunów ma m.in. projekt o nazwie „Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji”. Został od sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest podjęcie działań, które mają zintegrować lokalną społeczność, pobudzić aktywność i poczucie tożsamości. Chodzi także o akceptację transformacji energetycznej (przejścia od używania węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz ewentualnej zmiany pracy i zawodu z tego, który wiązał się z węglem, na inny), a także uczulenie na ochronę środowiska oraz wiedzę o kryzysie klimatycznym. Można już przystąpić do projektów wchodząc na stronę internetową cus.czeladź.pl/bip/rekrutacja lub odwiedzając jeden z dwóch Punktów Międzypokoleniowej Transformacji – przy ul. Rynek 22, tel. 510-871-035 oraz przy ul. Biedermanna 2, tel. 510- 871-031 lub 510-871-034.

Co w ofercie? Treningi interpersonalne, szkolenie liderskie dla kobiet, wsparcie rozwojowe, w tym poradnictwo psychologiczne, coaching, terapia indywidualna, różne oddolne inicjatywy lokalne, warsztaty i spotkania edukacyjne i świadomościowe z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji, warsztaty rozwoju umiejętności i poczucia tożsamości, imprezy, spotkania i wydarzenia sportowe.

Organizacje pozarządowe działają

CUS z Mysłowic przekazał pieniądze z Unii Europejskiej na projekt „Centrum Integracji Społecznej w Mysłowicach”, który zrealizuje Stowarzyszenie MOST. Chodzi o pomoc osobom, które od dawna nie pracują. W ramach projektu tworzone zostaną trzy pracownie: budowlana i utrzymania terenów zielonych, opiekuńcza oraz animacyjna. Wykonany zostanie remont i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia umożliwiającego naukę zawodu. Będą szkolenia i warsztaty oraz edukacja i animacja życia społecznego dla mieszkańców Mysłowic.

Stowarzyszenie Most ma też inny projekt – „Akcja Aktywizacja”. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Zabrza oraz miast i powiatów zlokalizowanych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które:

korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej,

opuszczają pieczę zastępczą, l z niepełnosprawnościami,

należą do społeczności marginalizowanych,

pozostają w kryzysie bezdomności bądź są zagrożone bezdomnością,

korzystają z programu FE PŻ,

odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

są objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Chodzi o aktywizację zawodową i pomoc w powrocie do pracy. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu, otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego oraz staży skierowanych na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności. Jeśli szukasz czegoś podobnego dla siebie, spytaj w najbliższym CUS-ie lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Tu pytaj o więcej informacji

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. śląskim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Katowicach, Rybniku i Częstochowie. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.