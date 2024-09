Powódź w Polsce 2024. Kolejne miasto na Śląsku zalane!

Od kilku dni trwa powódź na Śląsku, a najbardziej zagrożonymi oraz dotkniętymi żywiołem obszarami są południowe części województwa. Pod wodą znalazły się między innymi ulice Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic czy Skoczowa. Powódź nie oszczędziła także znanej wśród kuracjuszy miejscowości uzdrowiskowej, a dokładnie Ustronia, które w nocy z niedzieli na poniedziałek znalazło się pod wodą.

Sytuacja w Ustroniu jest bardzo, bardzo poważna. Po północy Młynówka, nasz potok, który przepływa przez pół miasta, wylał. Była to kwestia pół godziny i był już poza korytem. Pół miasta jest zalane. [...] Nieporównywalna sytuacja jak w powodzi z 2010 rokiem czy z 1997. Naprawdę w Ustroniu jest źle - mówił prezydent miejscowości Paweł Sztefek, radio90.pl.

Jak więc można się domyślać, tak naprawdę z dnia na dzień odwołano wszelkie turnusy uzdrowiskowe do miejscowości. Kuracjusze, którzy mieli w planach przybyć do Ustronia na regenerację, muszą uzbroić się w cierpliwość. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sytuacja powodziowa w Ustroniu. Miasto jest w dramatycznym momencie. Apel do mieszkańców

Po intensywnych opadach deszczu w Ustroniu wylał potok Młynówka, co doprowadziło do zalania niemalże całego miasta. Ewakuowano wiele osób, a ci, którzy zostali w swoich domach, proszeni są o zachowanie ostrożności. Burmistrz oraz lokalne władze apelują, by nie zbliżać się do zagrożonych terenów.

